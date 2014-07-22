「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2014年07月22日(火)
GNネットコムジャパン、フィット感の高い防塵・防滴Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/07/22 18:49
ステイヤー、読売巨人軍の創設80周年を記念したラジオやバッテリーなど
その他ガジェット 2014/07/22 17:33
2014年07月18日(金)
デノン、192kHz/24bitやDSD 5.6MHzに対応する同社初のポタアン
サウンド / オーディオ 2014/07/18 17:09
2014年07月16日(水)
サエクコマース、オールアルミ筐体を採用したプレミアムイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/07/16 16:46
ヤマハ、大口径15mmドライバーとβチタニウム音導管を採用するイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/07/16 14:43
2014年07月11日(金)
ファイナルオーディオ、BAイヤホン組み立て体験会をヨドバシカメラで開催
サウンド / オーディオ 2014/07/11 16:39
フロンティア、超軽量9gのKlipsch製BAイヤホン「X10」を復刻販売
サウンド / オーディオ 2014/07/11 14:24
2014年07月10日(木)
ティアック、ロングセラーのカナル型イヤホン「KOSS The Plug」に5色追加
サウンド / オーディオ 2014/07/10 19:53
テクニカ、IPX5の防水仕様でフィット感の高いスポーツ向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/10 16:31
暮らしのサウンドビジュアル 第106回 標準付属品のイヤホンから買い替える高"コスパ"イヤホン(5)
サウンド / オーディオ 2014/07/10 08:00
2014年07月01日(火)
LOOPやSHUREなど人気のヘッドホンを思うぞんぶん試聴 - 第5回 ポータブルオーディオフェスティバル
サウンド / オーディオ 2014/07/01 08:00
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Android 2019/08/20 15:01
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