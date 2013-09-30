「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2013年09月30日(月)
ソニー、デジタルNC・高耐久になったウォークマン向けBluetoothイヤホン
スマホとデジタル家電 2013/09/30 12:06
2013年09月27日(金)
Beats、フラッグシップオーバーイヤーヘッドホン「Studio」をリニューアル
サウンド / オーディオ 2013/09/27 17:45
テクニカ、スマートフォン用リモコンを備えたスポーツ向け防水イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/09/27 14:41
2013年09月18日(水)
ファイナルオーディオ、自然な音のバランスを実現した低価格のBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/09/18 17:39
2013年09月17日(火)
イメーション、操作しやすい大きめサイズのスマホ用リモコン付属ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/09/17 14:13
2013年09月13日(金)
アイドルグループ「でんぱ組.inc」がデザインしたイヤホン「神フォン」発売
ものづくり 2013/09/13 14:58
2013年09月05日(木)
ソニー、「MDR-1」シリーズのリニューアルなど2013年秋の新作ヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/09/05 14:49
ソニー、高い解像度と迫力の低域を両立するハイブリッド構造のBAイヤホン
スマホとデジタル家電 2013/09/05 10:00
2013年09月04日(水)
フォーカル、JayBirdのスポーツ向けイヤホンに新色ストームホワイトを追加
サウンド / オーディオ 2013/09/04 17:17
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