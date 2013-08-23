「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2013年08月23日(金)
Klipschのカナル型イヤホン「Image X7i」がリニューアル--イーフロンティア
スマホとデジタル家電 2013/08/23 17:18
イーフロンティア、KlipschのBAイヤホン最上位モデルとエントリーモデル
サウンド / オーディオ 2013/08/23 17:18
2013年08月21日(水)
フィリップス、ヒット作「SHE9700」後継のインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/08/21 20:20
ハーマン、JBLブランドを手軽に楽しめるエントリー向けカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/08/21 13:00
2013年08月20日(火)
上海問屋、セラミック製ハウジングを採用したインナーイヤー型のイヤホン
周辺機器 2013/08/20 17:49
ヨドバシカメラ、秋葉原に「ゼンハイザー」専門コーナー - 全モデル試聴OK
サウンド / オーディオ 2013/08/20 17:05
2013年08月19日(月)
ケーブルが暗闇で光るカナル型ヘッドホン - イメーション
サウンド / オーディオ 2013/08/19 12:03
2013年08月16日(金)
ボーズが満を持して放つ自信作 - ノイズキャンセリングヘッドホン「QuietComfort 20」の効果を試す!
サウンド / オーディオ 2013/08/16 13:45
2013年08月09日(金)
ボーズ、スポーツ向けの防滴インナーイヤーヘッドホンに新色パープル
サウンド / オーディオ 2013/08/09 13:27
2013年08月08日(木)
JVCケンウッド、海外モデルのヘッドホン「esnsy」を期間限定で国内販売
サウンド / オーディオ 2013/08/08 19:10
日立マクセル、ぴったりフィットとロングポートが特徴のカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/08/08 16:24
2013年08月07日(水)
上海問屋、ハウジング部がイヤーフィット形状となっているカナル型イヤホン
周辺機器 2013/08/07 15:57
2013年08月06日(火)
日立マクセル、スワロフスキーをあしらったカナル型ヘッドホン「PURCHER」
サウンド / オーディオ 2013/08/06 12:42
2013年08月02日(金)
クリエイティブ、三角形デザインのハウジングのヘッドホンを8月上旬発売
サウンド / オーディオ 2013/08/02 16:58
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