「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2013年07月31日(水)
ロジクール、Ultimate Earsのカスタムインイヤモニターの国内取扱を開始
サウンド / オーディオ 2013/07/31 16:16
2013年07月26日(金)
ボーズ、NCヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の発売を8月26日に前倒し
サウンド / オーディオ 2013/07/26 12:40
2013年07月24日(水)
ティアック、女性の耳でもフィットしやすいKOSS製の小型インナーイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/07/24 18:00
2013年07月22日(月)
ボーズ、NCヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の体験会を追加開催
サウンド / オーディオ 2013/07/22 14:00
2013年07月19日(金)
タイムロード、小口径ダイナミックドライバー採用のULTRASONE製イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/07/19 16:40
2013年07月17日(水)
Cut & Paste、3m防水で水中でも使用できるカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/07/17 17:40
2013年07月16日(火)
イメーション、パドルハンガーで装着しやすいインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/07/16 13:40
2013年07月13日(土)
仕事中5人に1人が"マイ音楽"で集中、同僚の約半数は「不快」に -USEN調査
仕事術 2013/07/13 11:00
2013年07月12日(金)
イーフロンティア、Klipschのスポーツ向けヘッドホンに新色マゼンタを追加
サウンド / オーディオ 2013/07/12 15:59
ベルキン、動画視聴に最適化されたヘッドホン4モデル
サウンド / オーディオ 2013/07/12 14:43
2013年07月11日(木)
JVCケンウッド、ストリートファッションにマッチする米国逆輸入イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/07/11 15:36
2013年07月09日(火)
「耳に鉛筆が刺さった!?」と見間違えること必至のユニーク形状のイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/07/09 19:59
鉛筆が耳に刺さったみたい!? ユニークで機能も充実したカナル型イヤホン
ものづくり 2013/07/09 18:46
2013年07月08日(月)
ボーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の体験会
サウンド / オーディオ 2013/07/08 15:11
ファイナルオーディオ、BAイヤホン組み立て体験会を7月13・14日に開催
サウンド / オーディオ 2013/07/08 13:12
2013年07月05日(金)
ゼンハイザー、カナル型のネックバンドタイプなどポータブルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/07/05 10:00
2013年07月03日(水)
クリエイティブ、Bluetooth・NFC・NC対応など高性能ヘッドセット
サウンド / オーディオ 2013/07/03 16:12
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