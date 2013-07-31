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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2013年07月31日(水)

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ロジクール、Ultimate Earsのカスタムインイヤモニターの国内取扱を開始

サウンド / オーディオ 2013/07/31 16:16

2013年07月26日(金)

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ボーズ、NCヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の発売を8月26日に前倒し

サウンド / オーディオ 2013/07/26 12:40

2013年07月24日(水)

Top

ティアック、女性の耳でもフィットしやすいKOSS製の小型インナーイヤホン

サウンド / オーディオ 2013/07/24 18:00

2013年07月22日(月)

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ボーズ、NCヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の体験会を追加開催

サウンド / オーディオ 2013/07/22 14:00

2013年07月19日(金)

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タイムロード、小口径ダイナミックドライバー採用のULTRASONE製イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/07/19 16:40

2013年07月17日(水)

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Cut & Paste、3m防水で水中でも使用できるカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/07/17 17:40

2013年07月16日(火)

Top

イメーション、パドルハンガーで装着しやすいインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/07/16 13:40

2013年07月13日(土)

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仕事中5人に1人が"マイ音楽"で集中、同僚の約半数は「不快」に -USEN調査

仕事術 2013/07/13 11:00

2013年07月12日(金)

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イーフロンティア、Klipschのスポーツ向けヘッドホンに新色マゼンタを追加

サウンド / オーディオ 2013/07/12 15:59

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ベルキン、動画視聴に最適化されたヘッドホン4モデル

サウンド / オーディオ 2013/07/12 14:43

2013年07月11日(木)

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JVCケンウッド、ストリートファッションにマッチする米国逆輸入イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/07/11 15:36

2013年07月09日(火)

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「耳に鉛筆が刺さった!?」と見間違えること必至のユニーク形状のイヤホン

サウンド / オーディオ 2013/07/09 19:59

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鉛筆が耳に刺さったみたい!? ユニークで機能も充実したカナル型イヤホン

ものづくり 2013/07/09 18:46

2013年07月08日(月)

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ボーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン「Bose QuietComfort 20」の体験会

サウンド / オーディオ 2013/07/08 15:11

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ファイナルオーディオ、BAイヤホン組み立て体験会を7月13・14日に開催

サウンド / オーディオ 2013/07/08 13:12

2013年07月05日(金)

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ゼンハイザー、カナル型のネックバンドタイプなどポータブルヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/07/05 10:00

2013年07月03日(水)

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クリエイティブ、Bluetooth・NFC・NC対応など高性能ヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/07/03 16:12

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