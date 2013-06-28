「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2013年06月28日(金)
独特の形状でダンスをしても外れにくいヘッドホン - オーディオテクニカ
サウンド / オーディオ 2013/06/28 13:24
サウンドクリエイターも驚く、10万円超えの高級ヘッドホン&イヤホン
スマホとデジタル家電 2013/06/28 12:21
2013年06月25日(火)
太陽インターナショナル、内耳の構造を反映させたCardas Audioのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/06/25 17:23
モダニティ、50 CENTがプロデュースしたヘッドホン4モデルを国内発売
サウンド / オーディオ 2013/06/25 15:39
2013年06月24日(月)
テクニカ、小型でもしっかりとした低音を楽しめるインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/06/24 16:04
2013年06月19日(水)
ソニー、音漏れを80%低減したイヤホンのスマホ用リモコン付きモデル
スマホとデジタル家電 2013/06/19 18:13
ソニー、従来モデル比で約80%音漏れを低減させたインナーイヤーヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/06/19 17:23
ソニー、iPhone用リモコン付きのシングルBAドライバーヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/06/19 15:29
2013年06月14日(金)
アクセサリとしても使えるイヤホン? イヤホンとしても使えるアクセサリ?
サウンド / オーディオ 2013/06/14 20:41
2013年06月13日(木)
上海問屋、木製ハウジングを使用したカナル型イヤホン
周辺機器 2013/06/13 21:55
2013年06月12日(水)
クリエイティブ、スマートフォン通話に対応のヘッドホン「Creative Hitz」
サウンド / オーディオ 2013/06/12 18:57
2013年06月07日(金)
ボーズ、「Bose IMPACT 2013」でNCヘッドホンと超小型スピーカーをお披露目
サウンド / オーディオ 2013/06/07 15:39
2013年06月06日(木)
ボーズ、圧倒的なノイズキャンセリング性能を誇るインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/06/06 19:12
JVCケンウッド、音質の好みに合わせて選ぶ3タイプのワイヤレスヘッドセット
サウンド / オーディオ 2013/06/06 16:13
2013年06月05日(水)
コウォンジャパン、BA型/ダイナミック型のハイブリッドイヤホンなど3モデル
サウンド / オーディオ 2013/06/05 19:21
2013年06月03日(月)
プレアデスシステム、ビビッドカラーのGolla製カナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/06/03 19:57
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