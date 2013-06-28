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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2013年06月28日(金)

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独特の形状でダンスをしても外れにくいヘッドホン - オーディオテクニカ

サウンド / オーディオ 2013/06/28 13:24

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サウンドクリエイターも驚く、10万円超えの高級ヘッドホン&イヤホン

スマホとデジタル家電 2013/06/28 12:21

2013年06月25日(火)

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太陽インターナショナル、内耳の構造を反映させたCardas Audioのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/25 17:23

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モダニティ、50 CENTがプロデュースしたヘッドホン4モデルを国内発売

サウンド / オーディオ 2013/06/25 15:39

2013年06月24日(月)

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テクニカ、小型でもしっかりとした低音を楽しめるインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/24 16:04

2013年06月19日(水)

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ソニー、音漏れを80%低減したイヤホンのスマホ用リモコン付きモデル

スマホとデジタル家電 2013/06/19 18:13

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ソニー、従来モデル比で約80%音漏れを低減させたインナーイヤーヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/06/19 17:23

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ソニー、iPhone用リモコン付きのシングルBAドライバーヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/06/19 15:29

2013年06月14日(金)

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アクセサリとしても使えるイヤホン? イヤホンとしても使えるアクセサリ?

サウンド / オーディオ 2013/06/14 20:41

2013年06月13日(木)

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上海問屋、木製ハウジングを使用したカナル型イヤホン

周辺機器 2013/06/13 21:55

2013年06月12日(水)

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クリエイティブ、スマートフォン通話に対応のヘッドホン「Creative Hitz」

サウンド / オーディオ 2013/06/12 18:57

2013年06月07日(金)

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ボーズ、「Bose IMPACT 2013」でNCヘッドホンと超小型スピーカーをお披露目

サウンド / オーディオ 2013/06/07 15:39

2013年06月06日(木)

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ボーズ、圧倒的なノイズキャンセリング性能を誇るインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/06 19:12

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JVCケンウッド、音質の好みに合わせて選ぶ3タイプのワイヤレスヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/06/06 16:13

2013年06月05日(水)

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コウォンジャパン、BA型/ダイナミック型のハイブリッドイヤホンなど3モデル

サウンド / オーディオ 2013/06/05 19:21

2013年06月03日(月)

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プレアデスシステム、ビビッドカラーのGolla製カナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/06/03 19:57

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