「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2012年11月30日(金)
完実電気、MonsterとDIESELのコラボによるインイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/30 18:53
2012年11月29日(木)
ロジテック、Bluetooth 4.0対応のワイヤレスイヤホンなど
サウンド / オーディオ 2012/11/29 15:58
2012年11月28日(水)
フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのスポーツ向けイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/28 19:24
2012年11月22日(木)
フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのBAイヤホン「MiniDarts +Remote」
サウンド / オーディオ 2012/11/22 18:10
完実、beats by dr.dreの新作インナーイヤーヘッドホンとbeats mixrの新色
サウンド / オーディオ 2012/11/22 17:55
2012年11月21日(水)
イメーション、スポーツ向けヘッドホンの新シリーズ「CLEF-Active」
サウンド / オーディオ 2012/11/21 19:35
日立マクセル、BA型とダイナミック型ドライバー搭載のカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/21 16:02
2012年11月19日(月)
テクニカ、新構造採用インナーイヤーヘッドホン「PREMIUM COMPACT」第一段
サウンド / オーディオ 2012/11/19 19:37
2012年11月09日(金)
iriver、ハイレゾ音源対応プレーヤー「Astell&Kern」向けのBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/09 19:56
2012年11月08日(木)
zionote、正確な音の再現がコンセプトの「EXS」ブランドBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/08 18:10
アスク、「PUMA」ブランドのカラフルなインナーイヤーヘッドホンを発売
サウンド / オーディオ 2012/11/08 16:44
2012年11月07日(水)
パイオニア、従来モデルより大幅に軽量化されたインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/07 14:20
デノン、亜鉛ダイキャストハウジングのBAヘッドホンなど2モデル
サウンド / オーディオ 2012/11/07 13:26
2012年11月06日(火)
イメーション、装着時でも周囲の音が聴こえるインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/06 16:23
2012年11月05日(月)
クリエイティブ、iPhone対応のマイクリモコン付きイヤホンに新色追加
サウンド / オーディオ 2012/11/05 20:03
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