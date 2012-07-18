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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2012年07月18日(水)

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見た目はまるで音楽プレーヤー。イヤホン接続集音器発売-上海問屋

心と身体の健康 2012/07/18 21:58

2012年07月17日(火)

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イメーション、過渡応答特性に優れるCRAVと複層共振防止構造のイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/17 17:46

2012年07月12日(木)

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デノン、ヘッドホン8製品11モデルを発表 - ユーザーカテゴリごとに最適化

サウンド / オーディオ 2012/07/12 21:11

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デノン、防滴・抗菌仕様のランニングなどスポーツ向けBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:35

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デノン、迫力ある重低音再生でクラブ系サウンドなどに最適なヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:15

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デノン、Bluetooth 3.0とapt-Xで高音質ワイヤレスのトラベル向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:03

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デノン、ナノファイバー振動板採用モデルなど音楽リスニング向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 18:26

2012年07月11日(水)

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バッファロー、Y字型とU字型のケーブル形状やコード長を選べるイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/11 18:31

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日立マクセル、耳の穴への圧迫を抑えた"ノズル型形状"採用のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/11 12:14

2012年07月06日(金)

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CAVジャパン、ウサイン・ボルトのトレードマークをあしらったヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/06 19:46

2012年07月05日(木)

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harman kardonのヘッドホンがラインナップ一新、Apple Storeで先行販売

サウンド / オーディオ 2012/07/05 13:33

2012年07月04日(水)

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バッファロー、6色から選べるマイク付きリモコン搭載のカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/04 13:10

2012年07月03日(火)

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エレコム、12種類の形状から耳にフィットする形を選べるイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/03 19:36

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センチュリー、骸骨型モデルなどスマートフォン対応のマイク付きイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/03 16:24

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