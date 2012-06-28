「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2012年06月28日(木)
ソニー、Bluetoothモデルなどスマートフォン用のヘッドホン5製品
スマホとデジタル家電 2012/06/28 14:31
ソニー、低域重視の「EXTRA BASS」シリーズなどインナーイヤーヘッドホン
スマホとデジタル家電 2012/06/28 14:14
2012年06月18日(月)
イメーション、音楽の再生・停止やスマホ通話用のリモコン付きイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/06/18 13:26
上海問屋、ボーカル音声の解像度が良好なBAドライバー搭載カナル型イヤホン
周辺機器 2012/06/18 10:16
2012年06月12日(火)
パナソニック、花をモチーフにした女性向けイヤホン「咲音(sakioto)」
サウンド / オーディオ 2012/06/12 15:39
2012年06月07日(木)
JVCケンウッド、二重構造のハウジングで遮音性に優れるイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/06/07 12:44
2012年06月01日(金)
パナソニック、マイク付きリモコン搭載ステレオインサイドホンの防滴タイプ
サウンド / オーディオ 2012/06/01 18:37
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