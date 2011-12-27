「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2011年12月27日(火)
ファイナルオーディオ、氷室京介とコラボしたカナル型イヤホン - 500台限定
サウンド / オーディオ 2011/12/27 17:38
弾丸をイメージしたイヤホン「MUNITIO Billets 9mm Earphones」発売
サウンド / オーディオ 2011/12/27 14:47
2011年12月16日(金)
独K&M提供によるヘッドフォンを飾りながら保管するホルダー2種 - 上海問屋
周辺機器 2011/12/16 12:38
2011年12月15日(木)
フォステクス、リーズナブルなインナーイヤーヘッドホン--防水タイプも
サウンド / オーディオ 2011/12/15 19:24
ロジテック、ノイズカット率94%で声を聴かせやすいBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2011/12/15 16:40
2011年12月12日(月)
ゼンハイザー、同社製イヤホンの新フラッグシップモデル「IE80」と「IE60」
サウンド / オーディオ 2011/12/12 18:21
2011年12月05日(月)
バッファローコクヨ、ハンズフリー通話可能なBluetoothイヤホン3モデル
サウンド / オーディオ 2011/12/05 18:11
2011年12月02日(金)
サンワダイレクト、iOS端末に対応したリモコン/マイク付属のカナルイヤホン
iPhone 2011/12/02 14:07
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