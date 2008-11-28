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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2008年11月28日(金)

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ゼンハイザー、Kleer規格ワイヤレスヘッドホンやカナル型イヤホン5モデル

サウンド / オーディオ 2008/11/28 19:53

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ランドポート、耳あてとヘッドホンがひとつに!--ヒョウ柄など6タイプを展開

サウンド / オーディオ 2008/11/28 13:36

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