「dynabook」の最新情報・話題まとめ
2013年11月27日(水)
ヨドバシ Akibaに「東芝ダイレクト」オープン - dynabookをカスタマイズ
PC本体 2013/11/27 17:16
2013年11月22日(金)
東芝、WQHD解像度のdynabook KIRA 秋冬モデルの発売を延期
PC本体 2013/11/22 14:49
2013年11月19日(火)
東芝、22時間バッテリ駆動の「dynabook R634」など企業向けノートPC8機種
PC本体 2013/11/19 15:58
東芝、Windows8.1搭載の8型タブレット - レグザの番組を転送視聴可能
その他ガジェット 2013/11/19 13:24
2013年11月18日(月)
東芝、dynabook KIRA/R734/V714のWebモデル - 256GB SSDなど用意
PC本体 2013/11/18 19:30
東芝、dynabook KIRAでモニター販売、dynabook Tabでキーボードプレゼント
PC本体 2013/11/18 17:40
東芝、dynabook 2013年秋冬モデル第2弾まとめ - 8型Win 8.1タブなど新登場
PC本体 2013/11/18 15:56
東芝、「dynabook KIRA」にHaswell搭載 - WQHD解像度のノンタッチモデルも
PC本体 2013/11/18 12:30
東芝、8型のWin 8.1タブレット「dynabook Tab VT484」 - Atom Z3740搭載
PC本体 2013/11/18 12:05
東芝、14時間駆動の13.3型オールインワンノートPC「dynabook R734」
PC本体 2013/11/18 12:00
東芝、着脱式の2in1 Ultrabook「dynabook V714」 - Haswellで12時間駆動
PC本体 2013/11/18 12:00
東芝、8万円台の11.6型タッチ対応PC「dynabook N514」 - Bay Trail-M搭載
PC本体 2013/11/18 12:00
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