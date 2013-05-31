「dynabook」の最新情報・話題まとめ
2013年05月31日(金)
東芝、2013年夏モデルPCのモニター販売を実施
PC本体 2013/05/31 21:27
東芝、着脱式のコンバーチブルUltrabook「dynabook V713」 - 2013年夏モデル
PC本体 2013/05/31 12:02
東芝、dynabookシリーズの2013年夏モデルを発表 - 着脱式Ultrabookが新たに
PC本体 2013/05/31 12:00
東芝、第4世代Core搭載のdynabook Qosmio 2013年夏モデル - 4K出力にも対応
PC本体 2013/05/31 12:00
東芝、タッチ対応のスタンダードノート「dynabook T653」 - 2013年夏モデル
PC本体 2013/05/31 12:00
東芝、ワイヤレスTVチューナー同梱の「dynabook T553」 - 2013年夏モデル
PC本体 2013/05/31 12:00
2013年05月27日(月)
【先週の注目ニュース】AMD、モバイル市場を狙う新APU(5月20日～5月26日)
パソコン 2013/05/27 19:05
2013年05月20日(月)
【先週の注目ニュース】NECの2013年夏PC、Haswellを搭載(5月13日～5月19日)
パソコン 2013/05/20 17:06
東芝、23型の「REGZA PC D833」新デザインで1秒TV起動 - 2013年夏モデル
PC本体 2013/05/20 12:12
東芝、タッチ対応「REGZA PC D813」など21.5型AVPCの2013年夏モデル
PC本体 2013/05/20 12:09
東芝、「dynabook REGZA PC」にハンドジェスチャ機能を搭載 - 実演動画あり
PC本体 2013/05/20 12:07
2013年05月16日(木)
超高解像度WQHD液晶で常識を塗り替えたUltrabook - 東芝「dynabook V832」をじっくり試す
PC本体 2013/05/16 08:00
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