「dynabook」の最新情報・話題まとめ
2009年10月26日(月)
東芝、Windows 7搭載秋モデルの内覧会を開催 - 環境への取り組みなどについても展示
PC本体 2009/10/26 22:58
2009年10月23日(金)
東芝、15.4型ノート「dynabook Satellite PXW」WebモデルでWin7搭載
PC本体 2009/10/23 17:17
東芝、Win7採用の18.4型ノート「dynabook Qosmio GXW/70KW」Webモデル
PC本体 2009/10/23 16:50
東芝、Win7採用の12.1型CULVノート「dynabook SS RX2」Webモデル
PC本体 2009/10/23 16:42
東芝、18.4型AVノート「Qosmio G60W/90KW」WebモデルでWin7採用
PC本体 2009/10/23 16:37
2009年10月20日(火)
東芝、「dynabook」シリーズWebオリジナルモデルでWindows 7を採用
PC本体 2009/10/20 10:41
2009年10月14日(水)
東芝、人気のNetbook「dynabook UX」をWindows 7化&大容量HDD搭載
PC本体 2009/10/14 00:26
東芝、13.3型のCULVモデル「ネットノート」登場 - 11.6型ワイドモデルもラインナップ
PC本体 2009/10/14 00:23
2009年10月13日(火)
東芝、最軽量時900gを切るモバイルノートdynabook RX2が4GBメモリ搭載に
PC本体 2009/10/13 13:13
東芝、13.3型ワイド液晶のコンパクトノートdynabook CXにWindows 7を搭載
PC本体 2009/10/13 13:00
東芝、15.6型ワイド液晶のスタンダードノート「dynabook EX」
PC本体 2009/10/13 13:00
東芝、手軽に地デジが見られる「dynabook TV」をスペックアップ
PC本体 2009/10/13 13:00
東芝、16型ワイド液晶搭載のdynabook TXにBlu-ray Discドライブを搭載
PC本体 2009/10/13 13:00
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