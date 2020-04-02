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「ドライブレコーダー」のニュースまとめ-2020年4月

運転中の映像を記録できる「ドライブレコーダー」。あおり運転を発端とする事故報道の影響もあって、ますます需要が高まっています。ドライブレコーダー製品の売れ筋は1万円台前半の低価格モデルと、2万円以上で多機能な高性能モデルに2分化されている状況です。マイナビニュースではそれら製品の違いや選び方、画質の比較などの情報を提供していきます。

2020年04月02日(木)

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AUKEY、9.66型液晶と前後カメラを搭載するミラー型ドライブレコーダー

ガジェット 2020/04/02 14:47

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AUKEY、9.66型液晶と前後カメラを搭載するミラー型ドライブレコーダー

ガジェット 2020/04/02 14:47

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薬物に飲酒運転…徹底追跡！ドライブレコーダーに残された衝撃映像とは『激録・警察密着24時!!』

テレビ 2020/03/30 06:00

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澤部佑＆みちょぱ、世界中のドラレコに映りこんだ感動秘話を紹介！

テレビ 2020/03/27 11:00

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3カメラ搭載のドライブレコーダー「P3 pro」登場 - 前後車内撮影で死角激減

車とバイク 2020/03/24 13:55

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前後2台のカメラでフルHD録画できる、2万円のドライブレコーダー

ガジェット 2020/03/19 16:52

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ドラレコ映像でAIが事故状況を再現し、責任割合を自動算出

業務システム 2020/03/17 12:53

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室内と後方の撮影が切り替えられる2カメラ式のドライブレコーダー　AUKEY

ガジェット 2020/03/16 12:43

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ドライブレコーダー、2台に1台は前後撮影タイプ　平均価格は2万円に迫る

ガジェット 2020/03/13 13:08

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約15,700円の超広角フルHDドラレコ、ミスターGT 脇阪寿一プロデュース

ガジェット 2020/03/11 19:49

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トヨタグループ、自動運転用一般道高精度地図生成の実証に成功

情報システム 2020/03/10 15:07

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