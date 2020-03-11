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「ドライブレコーダー」のニュースまとめ-2020年3月

運転中の映像を記録できる「ドライブレコーダー」。あおり運転を発端とする事故報道の影響もあって、ますます需要が高まっています。ドライブレコーダー製品の売れ筋は1万円台前半の低価格モデルと、2万円以上で多機能な高性能モデルに2分化されている状況です。マイナビニュースではそれら製品の違いや選び方、画質の比較などの情報を提供していきます。

2020年03月11日(水)

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約15,700円の超広角フルHDドラレコ、ミスターGT 脇阪寿一プロデュース

ガジェット 2020/03/11 19:49

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約15,700円の超広角フルHDドラレコ、ミスターGT 脇阪寿一プロデュース

ガジェット 2020/03/11 19:49

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