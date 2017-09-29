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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2017年09月29日(金)

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iPhone 8、iPhone 8 Plusの実質支払額が一番安いのはどこ? - 3キャリア完全ガイド[本体価格編]

iPhone 2017/09/29 06:00

2017年09月25日(月)

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ドコモ、海外送金サービス「docomo Money Transfer」のアプリが登場

スマホアプリ / サービス 2017/09/25 12:55

2017年09月22日(金)

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料金施策に自信あり! ドコモがiPhone 8シリーズ・Apple Watch Series 3の発売セレモニー

携帯キャリア 2017/09/22 12:49

2017年09月21日(木)

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Apple Watch Series 3のセルラーモデルを使うならどのキャリアが一番おトク?

携帯キャリア 2017/09/21 22:42

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ドコモ、iPhoneを1年ごとに機種変したい人向け新プラン - 最大4万pt還元

携帯キャリア 2017/09/21 16:15

2017年09月15日(金)

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ドコモ、Apple Watch Series 3の価格を発表

携帯キャリア 2017/09/15 20:57

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ドコモ、iPhone Xを取り扱い - 64GBの実質価格は68,472円

携帯キャリア 2017/09/15 20:40

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ドコモ、iPhone 8/8 Plusの価格を発表 - iPhone 8は実質31,752円から

携帯キャリア 2017/09/15 14:58

2017年09月13日(水)

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NTTドコモ、iPhone 8/8 Plusを取扱い - Apple Watchのセルラーモデルも

携帯キャリア 2017/09/13 09:11

2017年09月12日(火)

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北海道の一部地域で北朝鮮ミサイル発射のJアラート届かず - ドコモ発表

携帯キャリア 2017/09/12 17:34

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2014年発売のドコモ「Wi-Fi STATION」にバックドアなどの脆弱性

セキュリティ対策 2017/09/12 15:40

2017年09月04日(月)

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NTTドコモ、下り受信時最大788Mbpsを「PREMIUM 4G」にて提供

携帯キャリア 2017/09/04 19:36

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「PLAY 5G」に聖火リレーのトーチと撮影スポット登場! 観戦チケットも

2019/07/24 20:32

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2019/07/24 15:34

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スマホの「解除料1,000円」と「端末値引き上限2万円」、得をするのはどんな人？

携帯キャリア 2019/07/20 06:00

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ドコモ、東京2020観戦チケットやグッズが当たるキャンペーンを7/24より開催

観戦・応援情報 2019/07/19 19:04

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NTTドコモ、グループ会社約2万人が「テレワーク・デイズ」に参加

企業動向 2019/07/19 10:10

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モバイル 2019/07/18 15:22

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