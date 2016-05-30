「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2016年05月30日(月)
ドコモ、「L-09C」ソフト更新 - バッテリー持ちに関する不具合修正
携帯キャリア 2016/05/30 20:12
ドコモ、「P-01G」ソフト更新 - 着信拒否登録に関する不具合修正
携帯キャリア 2016/05/30 13:28
ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA」ソフト更新 - パケットサービスの品質改善
携帯キャリア 2016/05/30 13:11
ドコモ、海外ホテル決済金額の最大8%をキャッシュバックするキャンペーン
携帯キャリア 2016/05/30 13:06
2016年05月13日(金)
“失意泰然 得意淡然”が座右の銘、ドコモ新社長はどんな人? - 加藤薫社長の功績も振り返る
携帯キャリア 2016/05/13 18:07
NTTドコモの加藤社長が退任、吉澤副社長が新社長に
携帯キャリア 2016/05/13 15:28
ドコモ、「DM-01H」ソフト更新 - 電話発信時に再起動する不具合を修正
携帯キャリア 2016/05/13 13:12
ドコモ、「Galaxy Active neo」ソフト更新 - Wi-Fi接続に関する不具合修正
携帯キャリア 2016/05/13 13:09
ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 電話発信に関する不具合を修正
携帯キャリア 2016/05/13 13:05
ドコモ、「AQUOS Compact」ソフト更新 - 電話発信時に再起動する不具合修正
携帯キャリア 2016/05/13 13:03
ドコモ、「GALAXY S4」ソフト更新 - 通話中の録音機能に関する不具合修正
携帯キャリア 2016/05/13 13:01
2016年05月12日(木)
ドコモが掲げるキーワードは、“暮らしの快適” - 発表会で見えたドコモの狙いとは?
携帯キャリア 2016/05/12 16:23
2016年05月11日(水)
エレクトリカルパレードの世界を体感できる「Disney Mobile on docomo」
携帯キャリア 2016/05/11 21:53
ドコモ、虹彩認証を搭載し見るだけでロックを解除できるタブ「arrows Tab」
携帯キャリア 2016/05/11 21:43
ドコモ、下り最大370Mbpsに対応したLTE Wi-Fiルータ「Wi-Fi STATION」
携帯キャリア 2016/05/11 20:59
ドコモ、MIL規格準拠のタフネススマホ「arrows SV」6月下旬発売
携帯キャリア 2016/05/11 20:40
ドコモ、「ハイスピードIGZO」でぬるぬるスクロールできる「AQUOS ZETA」
携帯キャリア 2016/05/11 20:04
ドコモも「Xperia X Performance」を発売 - 3キャリア出揃う
携帯キャリア 2016/05/11 19:37
ドコモ「dリビング」を発表 - ベビーシッターや家事代行などサービス提供
携帯キャリア 2016/05/11 19:23
ドコモ、「Galaxy S7 edge」19日発売 - MNPなら実質48,600円
携帯キャリア 2016/05/11 18:49
ドコモ、今後は新スマホの発表サイクルを1年に1回にペースダウンか
携帯キャリア 2016/05/11 17:59
ドコモ、スマホの操作に困った際に便利な「おすすめ使い方ヒント」
携帯キャリア 2016/05/11 16:54
ドコモ、タップせずスマホを振るだけで電話できる新機能「スグ電」
携帯キャリア 2016/05/11 16:20
ドコモ、VoLTEを超える高音質通話「VoLTE(HD+)」を夏モデル向けに提供
携帯キャリア 2016/05/11 15:58
ドコモ、XperiaやGalaxyなど2016年夏モデル7機種発表 - 375Mbps対応機種も
携帯キャリア 2016/05/11 11:00
2016年05月10日(火)
ドコモ、「ARROWS NX F-05F」ソフト更新 - 再起動する不具合を修正
携帯キャリア 2016/05/10 13:41
2016年05月09日(月)
ドコモ、11日に2016夏モデルの発表会を開催 - YouTubeなどでライブ配信
携帯キャリア 2016/05/09 15:48
ドコモ、Windows Mobile向けの「おまかせロック」を6月7日に終了
携帯キャリア 2016/05/09 13:26
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2019/07/24 20:32
ドコモの「PLAY 5G」が全面リニューアル – 卓球やフェンシングで2020体験も
2019/07/24 15:34
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