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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2016年05月30日(月)

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ドコモ、「L-09C」ソフト更新 - バッテリー持ちに関する不具合修正

携帯キャリア 2016/05/30 20:12

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ドコモ、「P-01G」ソフト更新 - 着信拒否登録に関する不具合修正

携帯キャリア 2016/05/30 13:28

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ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA」ソフト更新 - パケットサービスの品質改善

携帯キャリア 2016/05/30 13:11

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ドコモ、海外ホテル決済金額の最大8%をキャッシュバックするキャンペーン

携帯キャリア 2016/05/30 13:06

2016年05月13日(金)

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“失意泰然 得意淡然”が座右の銘、ドコモ新社長はどんな人? - 加藤薫社長の功績も振り返る

携帯キャリア 2016/05/13 18:07

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NTTドコモの加藤社長が退任、吉澤副社長が新社長に

携帯キャリア 2016/05/13 15:28

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ドコモ、「DM-01H」ソフト更新 - 電話発信時に再起動する不具合を修正

携帯キャリア 2016/05/13 13:12

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ドコモ、「Galaxy Active neo」ソフト更新 - Wi-Fi接続に関する不具合修正

携帯キャリア 2016/05/13 13:09

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 電話発信に関する不具合を修正

携帯キャリア 2016/05/13 13:05

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ドコモ、「AQUOS Compact」ソフト更新 - 電話発信時に再起動する不具合修正

携帯キャリア 2016/05/13 13:03

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ドコモ、「GALAXY S4」ソフト更新 - 通話中の録音機能に関する不具合修正

携帯キャリア 2016/05/13 13:01

2016年05月12日(木)

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ドコモが掲げるキーワードは、“暮らしの快適” - 発表会で見えたドコモの狙いとは?

携帯キャリア 2016/05/12 16:23

2016年05月11日(水)

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エレクトリカルパレードの世界を体感できる「Disney Mobile on docomo」

携帯キャリア 2016/05/11 21:53

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ドコモ、虹彩認証を搭載し見るだけでロックを解除できるタブ「arrows Tab」

携帯キャリア 2016/05/11 21:43

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ドコモ、下り最大370Mbpsに対応したLTE Wi-Fiルータ「Wi-Fi STATION」

携帯キャリア 2016/05/11 20:59

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ドコモ、MIL規格準拠のタフネススマホ「arrows SV」6月下旬発売

携帯キャリア 2016/05/11 20:40

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ドコモ、「ハイスピードIGZO」でぬるぬるスクロールできる「AQUOS ZETA」

携帯キャリア 2016/05/11 20:04

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ドコモも「Xperia X Performance」を発売 - 3キャリア出揃う

携帯キャリア 2016/05/11 19:37

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ドコモ「dリビング」を発表 - ベビーシッターや家事代行などサービス提供

携帯キャリア 2016/05/11 19:23

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ドコモ、「Galaxy S7 edge」19日発売 - MNPなら実質48,600円

携帯キャリア 2016/05/11 18:49

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ドコモ、今後は新スマホの発表サイクルを1年に1回にペースダウンか

携帯キャリア 2016/05/11 17:59

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ドコモ、スマホの操作に困った際に便利な「おすすめ使い方ヒント」

携帯キャリア 2016/05/11 16:54

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ドコモ、タップせずスマホを振るだけで電話できる新機能「スグ電」

携帯キャリア 2016/05/11 16:20

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ドコモ、VoLTEを超える高音質通話「VoLTE(HD+)」を夏モデル向けに提供

携帯キャリア 2016/05/11 15:58

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ドコモ、XperiaやGalaxyなど2016年夏モデル7機種発表 - 375Mbps対応機種も

携帯キャリア 2016/05/11 11:00

2016年05月10日(火)

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ドコモ、「ARROWS NX F-05F」ソフト更新 - 再起動する不具合を修正

携帯キャリア 2016/05/10 13:41

2016年05月09日(月)

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ドコモ、11日に2016夏モデルの発表会を開催 - YouTubeなどでライブ配信

携帯キャリア 2016/05/09 15:48

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ドコモ、Windows Mobile向けの「おまかせロック」を6月7日に終了

携帯キャリア 2016/05/09 13:26

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身に覚えのないdアカウントのセキュリティコード通知に注意 - ドコモ

セキュリティ 2019/07/25 09:53

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「PLAY 5G」に聖火リレーのトーチと撮影スポット登場! 観戦チケットも

2019/07/24 20:32

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ドコモの「PLAY 5G」が全面リニューアル – 卓球やフェンシングで2020体験も

2019/07/24 15:34

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スマホの「解除料1,000円」と「端末値引き上限2万円」、得をするのはどんな人？

携帯キャリア 2019/07/20 06:00

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ドコモ、東京2020観戦チケットやグッズが当たるキャンペーンを7/24より開催

観戦・応援情報 2019/07/19 19:04

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NTTドコモ、グループ会社約2万人が「テレワーク・デイズ」に参加

企業動向 2019/07/19 10:10

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7月公衆無線LAN通信速度実測調査、第1位のアクセスポイントは？

モバイル 2019/07/18 15:22

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そもそもeSIMって何だ？ iPhoneとやSurface Pro以外でも使えるのか？ - 「IIJmio meeting #24」が開催

MVNO 2019/07/17 07:00

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東京スカイツリーに東京2020までの残日数表示開始 - 特別ライティングも

2019/07/16 18:36

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モトローラ「moto g7」好調のワケ　日本法人社長に聞く

Android 2019/07/16 11:27

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