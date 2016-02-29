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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2016年02月29日(月)

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ドコモ、「arrows Fit」のアップデートを一時中断 - 起動できない可能性

携帯キャリア 2016/02/29 16:04

2016年02月25日(木)

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ドコモ、「arrows Fit」をソフト更新 - 充電に関する不具合を修正

携帯キャリア 2016/02/25 12:04

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ドコモ、「Xperia Z5」シリーズをソフト更新 - メールアプリの不具合修正

携帯キャリア 2016/02/25 11:54

2016年02月24日(水)

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VoLTE対応の堅牢スマホ「TOUGHPAD FZ-N1」26日発売 - ドコモとKDDIから

携帯キャリア 2016/02/24 14:45

2016年02月23日(火)

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ドコモ、カメラのないガラケー「SH-03H」 - セキュリティに配慮

携帯キャリア 2016/02/23 19:44

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ドコモ、2段階定額の光通信プラン「ドコモ光ミニ」 - 月額2700円から5700円

携帯キャリア 2016/02/23 19:39

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ドコモ、月間5GBを分け合える「シェアパック5」を3月1日より提供

携帯キャリア 2016/02/23 19:28

2016年02月22日(月)

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ドコモ、屋外環境で受信時最大10Gbpsを超える無線データ通信に成功

携帯キャリア 2016/02/22 18:18

2016年02月19日(金)

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ドコモの愛犬向けサービス「ペットフィット」が8月末で終了

携帯キャリア 2016/02/19 16:55

2016年02月16日(火)

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ドコモ、X JAPANのhideさんをコンテンツ化 - 音声による会話が可能!

携帯キャリア 2016/02/16 16:19

2016年02月15日(月)

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 正常に操作できない不具合修正

携帯キャリア 2016/02/15 12:22

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ドコモ、携帯電話の契約数が7,000万件を突破

携帯キャリア 2016/02/15 10:38

2016年02月10日(水)

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「Xperia Z2」がAndroid 6.0の対象から外れユーザーからは悲しみと怒りの声

携帯キャリア 2016/02/10 17:45

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ドコモ、Android 6.0へのアップデート対象20機種発表 - Xperia Z2は外れる

携帯キャリア 2016/02/10 13:50

2016年02月08日(月)

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ドコモ「spモードメール」、電話番号を変更すると利用再開の手続きが必要に

携帯キャリア 2016/02/08 18:12

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ドコモ、「arrows NX F-02H」ソフト更新 - 電源が入らない不具合を修正

携帯キャリア 2016/02/08 15:52

2016年02月05日(金)

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ドコモ、受信時最大300MbpsのPREMIUM 4Gに対応したWi-Fiルーター17日発売

携帯キャリア 2016/02/05 17:45

2016年02月02日(火)

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ドコモ、「Xperia Z5」のPinkモデルを5日発売 - 春らしい上品な新カラー

携帯キャリア 2016/02/02 21:31

2016年02月01日(月)

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3キャリア、「Galaxy S6 edge」をソフト更新

携帯キャリア 2016/02/01 21:45

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ドコモ、絵本の読み放題サービスを「スゴ得コンテンツ」で提供

携帯キャリア 2016/02/01 15:36

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ドコモ、嵐の新曲「復活LOVE」を「dヒッツ」で独占配信

携帯キャリア 2016/02/01 14:08

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身に覚えのないdアカウントのセキュリティコード通知に注意 - ドコモ

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「PLAY 5G」に聖火リレーのトーチと撮影スポット登場! 観戦チケットも

2019/07/24 20:32

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ドコモの「PLAY 5G」が全面リニューアル – 卓球やフェンシングで2020体験も

2019/07/24 15:34

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スマホの「解除料1,000円」と「端末値引き上限2万円」、得をするのはどんな人？

携帯キャリア 2019/07/20 06:00

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ドコモ、東京2020観戦チケットやグッズが当たるキャンペーンを7/24より開催

観戦・応援情報 2019/07/19 19:04

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企業動向 2019/07/19 10:10

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そもそもeSIMって何だ？ iPhoneとやSurface Pro以外でも使えるのか？ - 「IIJmio meeting #24」が開催

MVNO 2019/07/17 07:00

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2019/07/16 18:36

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