「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2016年02月29日(月)
ドコモ、「arrows Fit」のアップデートを一時中断 - 起動できない可能性
携帯キャリア 2016/02/29 16:04
2016年02月25日(木)
ドコモ、「arrows Fit」をソフト更新 - 充電に関する不具合を修正
携帯キャリア 2016/02/25 12:04
ドコモ、「Xperia Z5」シリーズをソフト更新 - メールアプリの不具合修正
携帯キャリア 2016/02/25 11:54
2016年02月24日(水)
VoLTE対応の堅牢スマホ「TOUGHPAD FZ-N1」26日発売 - ドコモとKDDIから
携帯キャリア 2016/02/24 14:45
2016年02月23日(火)
ドコモ、カメラのないガラケー「SH-03H」 - セキュリティに配慮
携帯キャリア 2016/02/23 19:44
ドコモ、2段階定額の光通信プラン「ドコモ光ミニ」 - 月額2700円から5700円
携帯キャリア 2016/02/23 19:39
ドコモ、月間5GBを分け合える「シェアパック5」を3月1日より提供
携帯キャリア 2016/02/23 19:28
2016年02月22日(月)
ドコモ、屋外環境で受信時最大10Gbpsを超える無線データ通信に成功
携帯キャリア 2016/02/22 18:18
2016年02月19日(金)
ドコモの愛犬向けサービス「ペットフィット」が8月末で終了
携帯キャリア 2016/02/19 16:55
2016年02月16日(火)
ドコモ、X JAPANのhideさんをコンテンツ化 - 音声による会話が可能!
携帯キャリア 2016/02/16 16:19
2016年02月15日(月)
ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 正常に操作できない不具合修正
携帯キャリア 2016/02/15 12:22
ドコモ、携帯電話の契約数が7,000万件を突破
携帯キャリア 2016/02/15 10:38
2016年02月10日(水)
「Xperia Z2」がAndroid 6.0の対象から外れユーザーからは悲しみと怒りの声
携帯キャリア 2016/02/10 17:45
ドコモ、Android 6.0へのアップデート対象20機種発表 - Xperia Z2は外れる
携帯キャリア 2016/02/10 13:50
2016年02月08日(月)
ドコモ「spモードメール」、電話番号を変更すると利用再開の手続きが必要に
携帯キャリア 2016/02/08 18:12
ドコモ、「arrows NX F-02H」ソフト更新 - 電源が入らない不具合を修正
携帯キャリア 2016/02/08 15:52
2016年02月05日(金)
ドコモ、受信時最大300MbpsのPREMIUM 4Gに対応したWi-Fiルーター17日発売
携帯キャリア 2016/02/05 17:45
2016年02月02日(火)
ドコモ、「Xperia Z5」のPinkモデルを5日発売 - 春らしい上品な新カラー
携帯キャリア 2016/02/02 21:31
2016年02月01日(月)
3キャリア、「Galaxy S6 edge」をソフト更新
携帯キャリア 2016/02/01 21:45
ドコモ、絵本の読み放題サービスを「スゴ得コンテンツ」で提供
携帯キャリア 2016/02/01 15:36
ドコモ、嵐の新曲「復活LOVE」を「dヒッツ」で独占配信
携帯キャリア 2016/02/01 14:08
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「PLAY 5G」に聖火リレーのトーチと撮影スポット登場! 観戦チケットも
2019/07/24 20:32
ドコモの「PLAY 5G」が全面リニューアル – 卓球やフェンシングで2020体験も
2019/07/24 15:34
スマホの「解除料1,000円」と「端末値引き上限2万円」、得をするのはどんな人？
携帯キャリア 2019/07/20 06:00
ドコモ、東京2020観戦チケットやグッズが当たるキャンペーンを7/24より開催
観戦・応援情報 2019/07/19 19:04
NTTドコモ、グループ会社約2万人が「テレワーク・デイズ」に参加
企業動向 2019/07/19 10:10
7月公衆無線LAN通信速度実測調査、第1位のアクセスポイントは？
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Android 2019/07/16 11:27