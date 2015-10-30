「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2015年10月30日(金)
ドコモ加藤社長、「プラス200億円は狙える」とスマートライフ領域に期待
携帯キャリア 2015/10/30 19:47
2015年10月26日(月)
ドコモ、300Mbpsの通信に対応した「AQUOS ZETA」29日発売 - 実質約5万円
携帯キャリア 2015/10/26 20:58
ドコモ、「Xperia Z5」を29日発売 - 11月3日までならMNP実質0円
携帯キャリア 2015/10/26 18:40
2015年10月21日(水)
ドコモショップで生命保険が購入可能に - ドコモと日生が事業提携
携帯キャリア 2015/10/21 17:20
ドコモ、タワレコら、「Eggsプロジェクト」から初のCDをリリース
携帯キャリア 2015/10/21 13:55
2015年10月19日(月)
ドコモ、Marshmallow搭載スマホ「Nexus 5X」22日発売 - 93,312円
携帯キャリア 2015/10/19 16:09
2015年10月06日(火)
魅力的な端末だが値段設定に疑問も - ドコモの「Nexus 5X」ファーストインプレッション
携帯キャリア 2015/10/06 14:46
2015年10月05日(月)
ドコモ、docomo IDを「dアカウント」に名称変更 - 12月1日から
携帯キャリア 2015/10/05 19:31
ドコモ、「S4」や「Note 3」などGALAXY3機種をAndroid 5.0にアップデート
携帯キャリア 2015/10/05 13:46
2015年10月01日(木)
ドコモ、Android非搭載のiモードガラケー「P-01H」11月発売
携帯キャリア 2015/10/01 12:40
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