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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2015年10月30日(金)

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ドコモ加藤社長、「プラス200億円は狙える」とスマートライフ領域に期待

携帯キャリア 2015/10/30 19:47

2015年10月26日(月)

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ドコモ、300Mbpsの通信に対応した「AQUOS ZETA」29日発売 - 実質約5万円

携帯キャリア 2015/10/26 20:58

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ドコモ、「Xperia Z5」を29日発売 - 11月3日までならMNP実質0円

携帯キャリア 2015/10/26 18:40

2015年10月21日(水)

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ドコモショップで生命保険が購入可能に - ドコモと日生が事業提携

携帯キャリア 2015/10/21 17:20

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ドコモ、タワレコら、「Eggsプロジェクト」から初のCDをリリース

携帯キャリア 2015/10/21 13:55

2015年10月19日(月)

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ドコモ、Marshmallow搭載スマホ「Nexus 5X」22日発売 - 93,312円

携帯キャリア 2015/10/19 16:09

2015年10月06日(火)

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魅力的な端末だが値段設定に疑問も - ドコモの「Nexus 5X」ファーストインプレッション

携帯キャリア 2015/10/06 14:46

2015年10月05日(月)

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ドコモ、docomo IDを「dアカウント」に名称変更 - 12月1日から

携帯キャリア 2015/10/05 19:31

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ドコモ、「S4」や「Note 3」などGALAXY3機種をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 2015/10/05 13:46

2015年10月01日(木)

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ドコモ、Android非搭載のiモードガラケー「P-01H」11月発売

携帯キャリア 2015/10/01 12:40

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携帯キャリア 2019/07/20 06:00

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