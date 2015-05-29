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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2015年05月29日(金)

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サングラスはOK? 夜でも使えるの? 富士通の虹彩認証スマホ「ARROWS NX F-04G」を使ってみた

携帯キャリア 2015/05/29 12:00

2015年05月28日(木)

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ドコモ、ブラックベリー端末向けのサービスを終了

携帯キャリア 2015/05/28 14:27

2015年05月27日(水)

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ドコモ、au、ソフトバンク、スマホの安全な充電を呼びかけるロゴマーク発表

携帯キャリア 2015/05/27 11:36

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NTTドコモの夏モデル4機種がオンラインの生体認証に対応 - FIDO Allianceに参加

携帯キャリア 2015/05/27 11:33

2015年05月26日(火)

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ドコモ、指紋や虹彩でサービスのログインと決済可能に

携帯キャリア 2015/05/26 19:50

2015年05月25日(月)

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ドコモ、スーパースロー撮影対応スマホ「AQUOS ZETA SH-03G」を28日発売

携帯キャリア 2015/05/25 16:58

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ドコモ、虹彩でロック解除するスマホ「ARROWS NX F-04G」を5月28日に発売

携帯キャリア 2015/05/25 16:02

2015年05月22日(金)

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ドコモ、教育ICTに向けた取り組み - 茨城県の小学校にiPad Air 2を1,421台導入へ

携帯キャリア 2015/05/22 09:25

2015年05月17日(日)

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Xperia A4、小さいけれど実力はホンモノ! - AやZ3 Compactとも比較

携帯キャリア 2015/05/17 12:00

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AQUOSケータイ「SH-06G」はターゲットをはっきり絞った端末に - AQUOS Kとの違いは?

携帯キャリア 2015/05/17 11:00

2015年05月16日(土)

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ドコモプレミアクラブが「dポイントクラブ」に改定 - 既存のポイントはどうなる?

携帯キャリア 2015/05/16 10:00

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写真で見る「ARROWS ケータイ F-05G」のポイント

携帯キャリア 2015/05/16 09:30

2015年05月14日(木)

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Android搭載ガラケーの実力やいかに? - 「ARROWSケータイ F－05G」をチェック

携帯キャリア 2015/05/14 18:51

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写真で見る「AQUOS EVER SH-04G」のポイント

携帯キャリア 2015/05/14 15:16

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写真で見る「ARROWS NX F-04G」のポイント

携帯キャリア 2015/05/14 15:16

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写真で見る「AQUOSケータイ SH-06G」のポイント

携帯キャリア 2015/05/14 14:57

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写真で見る「Xperia A4 SO-04G」のポイント

携帯キャリア 2015/05/14 12:16

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dヒッツがFacebookと連携、好きな曲を簡単に友だちとシェアできるように!!

携帯キャリア 2015/05/14 08:30

2015年05月13日(水)

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ドコモが虹彩認証スマホなど2015年夏モデルを発表 - ローソンとの提携など新たな事業展開も紹介

携帯キャリア 2015/05/13 22:49

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ドコモ、タブレットと連携可能なAndroid搭載「AQUOS ケータイ」6月下旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 20:59

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ドコモ、通話機能にこだわったAndroid搭載「ARROWS ケータイ」6月中旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 20:58

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ドコモ、狭額縁デザインでコンパクトな5型スマホ「AQUOS EVER」6月中旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 20:08

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ドコモの「dポイント」が「Ponta」と相互交換可能に - 業務提携で

携帯キャリア 2015/05/13 19:12

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ドコモ、世界最高のスーパースロー撮影が可能な「AQUOS ZETA」5月下旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 19:09

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ドコモ、世界初! 虹彩認証システム搭載スマホ「ARROWS NX」5月下旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 18:27

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ドコモ、コンパクトサイズで操作しやすい「Xperia A4」6月中旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 18:22

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ドコモ、12月1日から「dポイント」を開始 - 本格的なポイントサービスへ

携帯キャリア 2015/05/13 18:22

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ドコモ、Z3よりもさらに薄く軽くなった「Xperia Z4」6月中旬発売

携帯キャリア 2015/05/13 18:08

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DCMXをローソンで使うと3%割り引きに - ドコモとローソン業務提携で

携帯キャリア 2015/05/13 17:07

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ドコモがスマホ・タブ計8機種を新たに発表、すべてAndroid 5.0搭載に

携帯キャリア 2015/05/13 15:34

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ドコモ、東京2020観戦チケットやグッズが当たるキャンペーンを7/24より開催

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