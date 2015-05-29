「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2015年05月29日(金)
サングラスはOK? 夜でも使えるの? 富士通の虹彩認証スマホ「ARROWS NX F-04G」を使ってみた
携帯キャリア 2015/05/29 12:00
2015年05月28日(木)
ドコモ、ブラックベリー端末向けのサービスを終了
携帯キャリア 2015/05/28 14:27
2015年05月27日(水)
ドコモ、au、ソフトバンク、スマホの安全な充電を呼びかけるロゴマーク発表
携帯キャリア 2015/05/27 11:36
NTTドコモの夏モデル4機種がオンラインの生体認証に対応 - FIDO Allianceに参加
携帯キャリア 2015/05/27 11:33
2015年05月26日(火)
ドコモ、指紋や虹彩でサービスのログインと決済可能に
携帯キャリア 2015/05/26 19:50
2015年05月25日(月)
ドコモ、スーパースロー撮影対応スマホ「AQUOS ZETA SH-03G」を28日発売
携帯キャリア 2015/05/25 16:58
ドコモ、虹彩でロック解除するスマホ「ARROWS NX F-04G」を5月28日に発売
携帯キャリア 2015/05/25 16:02
2015年05月22日(金)
ドコモ、教育ICTに向けた取り組み - 茨城県の小学校にiPad Air 2を1,421台導入へ
携帯キャリア 2015/05/22 09:25
2015年05月17日(日)
Xperia A4、小さいけれど実力はホンモノ! - AやZ3 Compactとも比較
携帯キャリア 2015/05/17 12:00
AQUOSケータイ「SH-06G」はターゲットをはっきり絞った端末に - AQUOS Kとの違いは?
携帯キャリア 2015/05/17 11:00
2015年05月16日(土)
ドコモプレミアクラブが「dポイントクラブ」に改定 - 既存のポイントはどうなる?
携帯キャリア 2015/05/16 10:00
写真で見る「ARROWS ケータイ F-05G」のポイント
携帯キャリア 2015/05/16 09:30
2015年05月14日(木)
Android搭載ガラケーの実力やいかに? - 「ARROWSケータイ F－05G」をチェック
携帯キャリア 2015/05/14 18:51
写真で見る「AQUOS EVER SH-04G」のポイント
携帯キャリア 2015/05/14 15:16
写真で見る「ARROWS NX F-04G」のポイント
携帯キャリア 2015/05/14 15:16
写真で見る「AQUOSケータイ SH-06G」のポイント
携帯キャリア 2015/05/14 14:57
写真で見る「Xperia A4 SO-04G」のポイント
携帯キャリア 2015/05/14 12:16
dヒッツがFacebookと連携、好きな曲を簡単に友だちとシェアできるように!!
携帯キャリア 2015/05/14 08:30
2015年05月13日(水)
ドコモが虹彩認証スマホなど2015年夏モデルを発表 - ローソンとの提携など新たな事業展開も紹介
携帯キャリア 2015/05/13 22:49
ドコモ、タブレットと連携可能なAndroid搭載「AQUOS ケータイ」6月下旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 20:59
ドコモ、通話機能にこだわったAndroid搭載「ARROWS ケータイ」6月中旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 20:58
ドコモ、狭額縁デザインでコンパクトな5型スマホ「AQUOS EVER」6月中旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 20:08
ドコモの「dポイント」が「Ponta」と相互交換可能に - 業務提携で
携帯キャリア 2015/05/13 19:12
ドコモ、世界最高のスーパースロー撮影が可能な「AQUOS ZETA」5月下旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 19:09
ドコモ、世界初! 虹彩認証システム搭載スマホ「ARROWS NX」5月下旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 18:27
ドコモ、コンパクトサイズで操作しやすい「Xperia A4」6月中旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 18:22
ドコモ、12月1日から「dポイント」を開始 - 本格的なポイントサービスへ
携帯キャリア 2015/05/13 18:22
ドコモ、Z3よりもさらに薄く軽くなった「Xperia Z4」6月中旬発売
携帯キャリア 2015/05/13 18:08
DCMXをローソンで使うと3%割り引きに - ドコモとローソン業務提携で
携帯キャリア 2015/05/13 17:07
ドコモがスマホ・タブ計8機種を新たに発表、すべてAndroid 5.0搭載に
携帯キャリア 2015/05/13 15:34
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