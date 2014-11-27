「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2014年11月27日(木)
ドコモ、「Xperia Z3/Z3 Compact」の通話中に雑音が入る不具合を修正
携帯キャリア 2014/11/27 16:50
2014年11月21日(金)
アフターサービス調査2014、ドコモが首位獲得 - ドコモの最近の取り組みを振り返る
携帯キャリア 2014/11/21 17:22
2014年11月18日(火)
ドコモ、iモード向けアプリストア1月31日終了 - 新規アプリが開発されず
携帯キャリア 2014/11/18 18:32
ドコモ、「Xperia Z2 SO-03F」の通話中に雑音が入る不具合を修正
携帯キャリア 2014/11/18 13:49
2014年11月17日(月)
ドコモ、チャイナモバイルとTD-LTE対応の国際ローミングサービスを19日開始
携帯キャリア 2014/11/17 17:31
ドコモ、「AQUOS ZETA SH-04F」をソフト更新 - 通話中に雑音入る不具合修正
携帯キャリア 2014/11/17 11:29
2014年11月13日(木)
ドコモ、アナ雪コンテンツも充実の「Disney Mobile on docomo」20日発売
携帯キャリア 2014/11/13 18:04
ドコモ、超高精細ディスプレイ搭載スマホ「ARROWS NX」19日発売
携帯キャリア 2014/11/13 17:19
2014年11月11日(火)
ドコモ、3辺狭額縁全身スクリーンスマホ「AQUOS ZETA SH-01G」14日発売
携帯キャリア 2014/11/11 17:14
ドコモ、フロストホワイトモデルの「GALAXY Note Edge」を13日に発売
携帯キャリア 2014/11/11 15:55
2014年11月10日(月)
ドコモ、スマホと連携できるガラケー「N-01G」13日発売
携帯キャリア 2014/11/10 17:25
2014年11月07日(金)
ドコモ、メールアプリ内でデコメを買える「メールストア」を12日より提供
携帯キャリア 2014/11/07 11:49
2014年11月06日(木)
ドコモ、世界最軽量10.5インチタブレット「ARROWS Tab F-03G」8日発売
携帯キャリア 2014/11/06 10:48
2014年11月05日(水)
ドコモ、「Z3」よりも一回り小さい「Xperia Z3 Compact」を12日より発売
携帯キャリア 2014/11/05 18:17
2014年11月04日(火)
ドコモ、「ARROWS NX F-05F」の通話中の雑音に関する不具合を修正
携帯キャリア 2014/11/04 16:27
ドコモ、オンラインショップにてスマホなど9機種の端末価格を最大98%OFF
携帯キャリア 2014/11/04 14:51
2014年11月01日(土)
ドコモ、「LTE-Advanced」は今年度末に提供 - LTE基地局数も順調に伸ばす
携帯キャリア 2014/11/01 12:23
ドコモ、3.4インチの大画面ガラケー「P-01G」を11月7日発売
携帯キャリア 2014/11/01 11:30
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