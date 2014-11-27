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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2014年11月27日(木)

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ドコモ、「Xperia Z3/Z3 Compact」の通話中に雑音が入る不具合を修正

携帯キャリア 2014/11/27 16:50

2014年11月21日(金)

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アフターサービス調査2014、ドコモが首位獲得 - ドコモの最近の取り組みを振り返る

携帯キャリア 2014/11/21 17:22

2014年11月18日(火)

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ドコモ、iモード向けアプリストア1月31日終了 - 新規アプリが開発されず

携帯キャリア 2014/11/18 18:32

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ドコモ、「Xperia Z2 SO-03F」の通話中に雑音が入る不具合を修正

携帯キャリア 2014/11/18 13:49

2014年11月17日(月)

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ドコモ、チャイナモバイルとTD-LTE対応の国際ローミングサービスを19日開始

携帯キャリア 2014/11/17 17:31

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-04F」をソフト更新 - 通話中に雑音入る不具合修正

携帯キャリア 2014/11/17 11:29

2014年11月13日(木)

Top

ドコモ、アナ雪コンテンツも充実の「Disney Mobile on docomo」20日発売

携帯キャリア 2014/11/13 18:04

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ドコモ、超高精細ディスプレイ搭載スマホ「ARROWS NX」19日発売

携帯キャリア 2014/11/13 17:19

2014年11月11日(火)

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ドコモ、3辺狭額縁全身スクリーンスマホ「AQUOS ZETA SH-01G」14日発売

携帯キャリア 2014/11/11 17:14

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ドコモ、フロストホワイトモデルの「GALAXY Note Edge」を13日に発売

携帯キャリア 2014/11/11 15:55

2014年11月10日(月)

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ドコモ、スマホと連携できるガラケー「N-01G」13日発売

携帯キャリア 2014/11/10 17:25

2014年11月07日(金)

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ドコモ、メールアプリ内でデコメを買える「メールストア」を12日より提供

携帯キャリア 2014/11/07 11:49

2014年11月06日(木)

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ドコモ、世界最軽量10.5インチタブレット「ARROWS Tab F-03G」8日発売

携帯キャリア 2014/11/06 10:48

2014年11月05日(水)

Top

ドコモ、「Z3」よりも一回り小さい「Xperia Z3 Compact」を12日より発売

携帯キャリア 2014/11/05 18:17

2014年11月04日(火)

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ドコモ、「ARROWS NX F-05F」の通話中の雑音に関する不具合を修正

携帯キャリア 2014/11/04 16:27

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ドコモ、オンラインショップにてスマホなど9機種の端末価格を最大98%OFF

携帯キャリア 2014/11/04 14:51

2014年11月01日(土)

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ドコモ、「LTE-Advanced」は今年度末に提供 - LTE基地局数も順調に伸ばす

携帯キャリア 2014/11/01 12:23

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ドコモ、3.4インチの大画面ガラケー「P-01G」を11月7日発売

携帯キャリア 2014/11/01 11:30

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