「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2013年10月31日(木)
ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売
携帯キャリア 2013/10/31 20:54
約5日の待受時間を実現!! ドコモの最新日本向けスマホ「GALAXY J」で「緊急時長持ちモード」をチェック
携帯キャリア 2013/10/31 19:00
2013年10月30日(水)
ドコモショップ全店でiPhone 5sとiPhone 5cを取扱い - 31日からスタート
携帯キャリア 2013/10/30 17:01
2013年10月28日(月)
ドコモ、日本向けデザインを採用した「GALAXY J SC-02F」を31日より発売
携帯キャリア 2013/10/28 20:27
日本向けデザインを採用した「GALAXY J SC-02F」を31日より発売 - ドコモ
携帯キャリア 2013/10/28 19:21
ドコモ、「GALAXY S III SC-06D」の不在着信件数の表示不具合に対処
携帯キャリア 2013/10/28 16:48
ドコモ、「GALAXY S III α SC-03E」の不在着信表示の不具合修正
携帯キャリア 2013/10/28 15:54
2013年10月26日(土)
ドコモ、ABC Cooking Studioを買収 - 料理関連コンテンツを配信
携帯キャリア 2013/10/26 11:29
2013年10月25日(金)
「年間の利益達成目標に向けて順調な進捗」 - ドコモ加藤社長が決算会見でアピール
携帯キャリア 2013/10/25 22:16
ドコモ、Q2決算は減収も効率化で増益 - dマーケットなど新規領域が拡大
携帯キャリア 2013/10/25 19:21
2013年10月24日(木)
ドコモ、Android向けに「ドコモメール」を提供開始 - iPhoneは12月中旬から
携帯キャリア 2013/10/24 14:02
ドコモ、Xperia史上最高のカメラ性能を備えた「Xperia Z1 SO-01F」を発売
携帯キャリア 2013/10/24 12:51
LGのフラッグシップスマホがついに日本で発売! ドコモ冬春モデル「G2 L-01F」を試す
携帯キャリア 2013/10/24 09:00
2013年10月23日(水)
ドコモ、iPhone 5sの入荷メドを公表 - ゴールドは4週待ち
携帯キャリア 2013/10/23 19:51
2013年10月21日(月)
ドコモ、省電力ディスプレイ搭載の「ARROWS NX F-01F」を24日より発売
携帯キャリア 2013/10/21 18:36
ドコモ、使いやすさに配慮した従来型携帯「P-01F」発売 - 10月25日より
携帯キャリア 2013/10/21 18:21
ドコモ、高性能カメラを備えた「Xperia Z1 SO-01F」を24日より発売
携帯キャリア 2013/10/21 17:19
ドコモ、「Disney Mobile on docomo N-03E」のソフト更新を再開
携帯キャリア 2013/10/21 15:37
「Disney Mobile on docomo N-03E」のソフト更新を再開 - ドコモ
携帯キャリア 2013/10/21 15:23
2013年10月15日(火)
ドコモ、「Xperia Z SO-02E」をAndroid 4.2へOSバージョンアップ
携帯キャリア 2013/10/15 16:34
ドコモ、「docomo Wi-Fi」をSIM認証に対応 - Wi-Fi接続が容易に
携帯キャリア 2013/10/15 11:57
2013年10月13日(日)
写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「Xperia Z1 SO-01F」編
携帯キャリア 2013/10/13 11:57
2013年10月12日(土)
ドコモ、「iモード.net」を2015年2月末日でサービス提供終了
携帯キャリア 2013/10/12 10:44
2013年10月11日(金)
お客様のスマートライフのパートナーを目指すドコモ - 加藤薫社長が新サービスに意気込み
携帯キャリア 2013/10/11 13:58
ドコモのサービスをキャリアフリーへ - 発表会レポ後編
携帯キャリア 2013/10/11 13:25
ドコモ、「docomo ID」を本格導入 - 最終的にキャリア問わず利用可能に
携帯キャリア 2013/10/11 11:48
写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「GALAXY J SC-02F」編
携帯キャリア 2013/10/11 11:42
ドコモ、「docomo ID」認証本格導入でキャリアフリーのサービス提供目指す
携帯キャリア 2013/10/11 11:42
写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」編
携帯キャリア 2013/10/11 08:43
2013年10月10日(木)
写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「SH-01F DRAGON QUEST」編
携帯キャリア 2013/10/10 23:24
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