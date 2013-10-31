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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2013年10月31日(木)

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ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売

携帯キャリア 2013/10/31 20:54

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約5日の待受時間を実現!! ドコモの最新日本向けスマホ「GALAXY J」で「緊急時長持ちモード」をチェック

携帯キャリア 2013/10/31 19:00

2013年10月30日(水)

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ドコモショップ全店でiPhone 5sとiPhone 5cを取扱い - 31日からスタート

携帯キャリア 2013/10/30 17:01

2013年10月28日(月)

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ドコモ、日本向けデザインを採用した「GALAXY J SC-02F」を31日より発売

携帯キャリア 2013/10/28 20:27

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日本向けデザインを採用した「GALAXY J SC-02F」を31日より発売 - ドコモ

携帯キャリア 2013/10/28 19:21

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ドコモ、「GALAXY S III SC-06D」の不在着信件数の表示不具合に対処

携帯キャリア 2013/10/28 16:48

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ドコモ、「GALAXY S III α SC-03E」の不在着信表示の不具合修正

携帯キャリア 2013/10/28 15:54

2013年10月26日(土)

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ドコモ、ABC Cooking Studioを買収 - 料理関連コンテンツを配信

携帯キャリア 2013/10/26 11:29

2013年10月25日(金)

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「年間の利益達成目標に向けて順調な進捗」 - ドコモ加藤社長が決算会見でアピール

携帯キャリア 2013/10/25 22:16

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ドコモ、Q2決算は減収も効率化で増益 - dマーケットなど新規領域が拡大

携帯キャリア 2013/10/25 19:21

2013年10月24日(木)

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ドコモ、Android向けに「ドコモメール」を提供開始 - iPhoneは12月中旬から

携帯キャリア 2013/10/24 14:02

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ドコモ、Xperia史上最高のカメラ性能を備えた「Xperia Z1 SO-01F」を発売

携帯キャリア 2013/10/24 12:51

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LGのフラッグシップスマホがついに日本で発売! ドコモ冬春モデル「G2 L-01F」を試す

携帯キャリア 2013/10/24 09:00

2013年10月23日(水)

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ドコモ、iPhone 5sの入荷メドを公表 - ゴールドは4週待ち

携帯キャリア 2013/10/23 19:51

2013年10月21日(月)

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ドコモ、省電力ディスプレイ搭載の「ARROWS NX F-01F」を24日より発売

携帯キャリア 2013/10/21 18:36

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ドコモ、使いやすさに配慮した従来型携帯「P-01F」発売 - 10月25日より

携帯キャリア 2013/10/21 18:21

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ドコモ、高性能カメラを備えた「Xperia Z1 SO-01F」を24日より発売

携帯キャリア 2013/10/21 17:19

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ドコモ、「Disney Mobile on docomo N-03E」のソフト更新を再開

携帯キャリア 2013/10/21 15:37

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「Disney Mobile on docomo N-03E」のソフト更新を再開 - ドコモ

携帯キャリア 2013/10/21 15:23

2013年10月15日(火)

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ドコモ、「Xperia Z SO-02E」をAndroid 4.2へOSバージョンアップ

携帯キャリア 2013/10/15 16:34

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ドコモ、「docomo Wi-Fi」をSIM認証に対応 - Wi-Fi接続が容易に

携帯キャリア 2013/10/15 11:57

2013年10月13日(日)

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写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「Xperia Z1 SO-01F」編

携帯キャリア 2013/10/13 11:57

2013年10月12日(土)

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ドコモ、「iモード.net」を2015年2月末日でサービス提供終了

携帯キャリア 2013/10/12 10:44

2013年10月11日(金)

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お客様のスマートライフのパートナーを目指すドコモ - 加藤薫社長が新サービスに意気込み

携帯キャリア 2013/10/11 13:58

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ドコモのサービスをキャリアフリーへ - 発表会レポ後編

携帯キャリア 2013/10/11 13:25

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ドコモ、「docomo ID」を本格導入 - 最終的にキャリア問わず利用可能に

携帯キャリア 2013/10/11 11:48

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写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「GALAXY J SC-02F」編

携帯キャリア 2013/10/11 11:42

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ドコモ、「docomo ID」認証本格導入でキャリアフリーのサービス提供目指す

携帯キャリア 2013/10/11 11:42

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写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」編

携帯キャリア 2013/10/11 08:43

2013年10月10日(木)

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写真で見るドコモ2013~2014冬春モデル - 「SH-01F DRAGON QUEST」編

携帯キャリア 2013/10/10 23:24

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