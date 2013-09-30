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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2013年09月30日(月)

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NTTドコモ、iPhone 5s/5c向け「spモードメール」を10月1日午前4時より開始

携帯キャリア 2013/09/30 22:05

2013年09月27日(金)

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ドコモ、iPhone武器に"逆襲"狙う - 料金体系・キャンペーンに見るその本気度

携帯キャリア 2013/09/27 20:34

2013年09月20日(金)

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NTTドコモ版「iPhone 5s」LTE通信が繋がらない? 原因はこれかも

携帯キャリア 2013/09/20 22:55

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全国でドコモ版iPhone購入希望者の行列が!! 各地の模様を写真で紹介

携帯キャリア 2013/09/20 20:49

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ドコモ、iPhone販売に"真の総合力"で勝負 - 加藤社長がアピール

携帯キャリア 2013/09/20 17:33

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ついにドコモ版iPhoneが販売開始! 丸の内で「iPhone5s」開封の儀

携帯キャリア 2013/09/20 14:01

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ドコモがiPhoneを発売、加藤社長がオープニングセレモニーで心境を語る

携帯キャリア 2013/09/20 13:38

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いよいよドコモから iPhone 登場! 発売を待つドコモショップの行列に並んでみた

携帯キャリア 2013/09/20 06:52

2013年09月18日(水)

Top

ドコモ、プレミアステージユーザー向けにiPhone 5sのWEB予約を20日開始

携帯キャリア 2013/09/18 17:09

2013年09月17日(火)

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ドコモ、プリカサービス「ドコモ口座 Visaプリペイド」18日からスタート

携帯キャリア 2013/09/17 19:02

2013年09月15日(日)

Top

東海地域初の「ドコモスマートフォンラウンジ名古屋」がオープン - 松坂桃李がサプライズ登場

携帯キャリア 2013/09/15 16:54

2013年09月13日(金)

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ドコモ、iモードケータイ利用者向け「プラス iPhone割」

携帯キャリア 2013/09/13 22:38

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ドコモ、iPhone利用者向けに「Xiカケ・ホーダイ」の半額キャンペーン

携帯キャリア 2013/09/13 21:34

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ドコモ、MNP利用者向け優遇策「ドコモウェルカムキャンペーン」

携帯キャリア 2013/09/13 21:15

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ドコモ、新iPhone向け料金発表 - 5sは16GBが実質0円、5cは16/32GBともに0円

携帯キャリア 2013/09/13 19:16

2013年09月12日(木)

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ドコモ、「Xperia Tablet Z SO-03E」をフルセグ受信可能に

携帯キャリア 2013/09/12 13:58

2013年09月11日(水)

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ドコモ、iPhone 5cの予約受付を13日16時からスタート

携帯キャリア 2013/09/11 12:09

2013年09月10日(火)

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ドコモ、LINEなどに「年齢判定サービス」を提供 - 青少年保護のため

携帯キャリア 2013/09/10 13:46

2013年09月09日(月)

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シニア世代もLINEユーザー増加中? ドコモスマホの体験会に潜入取材

携帯キャリア 2013/09/09 20:26

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ドコモ、初音ミクコラボのXperiaを18日より発売 - 独自アプリを多数搭載

携帯キャリア 2013/09/09 18:34

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ドコモ、「モバイル空間統計」の実用化を発表 - データの除外も可能

携帯キャリア 2013/09/09 15:18

2013年09月06日(金)

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ドコモが南三陸町の森林保全活動を支援 - ユーザーも貢献できる取り組みとは?

携帯キャリア 2013/09/06 16:00

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ドコモ、iPhone販売報道にコメント - Twitterでワントップ戦略になるとの声

携帯キャリア 2013/09/06 11:37

2013年09月04日(水)

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mmbi、Xperia Aの最新OSの不具合を報告 - NOTTVの録画機能などで

携帯キャリア 2013/09/04 20:09

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ドコモ、「REGZA Phone T-01D」の音楽再生中に生じる不具合を修正

携帯キャリア 2013/09/04 13:59

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ドコモ、「Disney Mobile on docomo F-08D」の音楽再生中の不具合を修正

携帯キャリア 2013/09/04 12:57

2013年09月03日(火)

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ドコモが「Xperia A」の最新ソフト提供、Android 4.2が利用可能に - バージョンアップで"何が変わる"か一挙紹介

携帯キャリア 2013/09/03 14:00

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ドコモ、「ELUGA V P-06D」のバッテリー残量表示の不具合を修正

携帯キャリア 2013/09/03 12:27

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ドコモ、「ELUGA V P-06D」の電池残量表示の不具合を修正

携帯キャリア 2013/09/03 12:24

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Android 4.2に対応! ドコモが人気スマホ「Xperia A」の最新ソフト提供

携帯キャリア 2013/09/03 10:52

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