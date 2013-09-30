「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2013年09月30日(月)
NTTドコモ、iPhone 5s/5c向け「spモードメール」を10月1日午前4時より開始
携帯キャリア 2013/09/30 22:05
2013年09月27日(金)
ドコモ、iPhone武器に"逆襲"狙う - 料金体系・キャンペーンに見るその本気度
携帯キャリア 2013/09/27 20:34
2013年09月20日(金)
NTTドコモ版「iPhone 5s」LTE通信が繋がらない? 原因はこれかも
携帯キャリア 2013/09/20 22:55
全国でドコモ版iPhone購入希望者の行列が!! 各地の模様を写真で紹介
携帯キャリア 2013/09/20 20:49
ドコモ、iPhone販売に"真の総合力"で勝負 - 加藤社長がアピール
携帯キャリア 2013/09/20 17:33
ついにドコモ版iPhoneが販売開始! 丸の内で「iPhone5s」開封の儀
携帯キャリア 2013/09/20 14:01
ドコモがiPhoneを発売、加藤社長がオープニングセレモニーで心境を語る
携帯キャリア 2013/09/20 13:38
いよいよドコモから iPhone 登場! 発売を待つドコモショップの行列に並んでみた
携帯キャリア 2013/09/20 06:52
2013年09月18日(水)
ドコモ、プレミアステージユーザー向けにiPhone 5sのWEB予約を20日開始
携帯キャリア 2013/09/18 17:09
2013年09月17日(火)
ドコモ、プリカサービス「ドコモ口座 Visaプリペイド」18日からスタート
携帯キャリア 2013/09/17 19:02
2013年09月15日(日)
東海地域初の「ドコモスマートフォンラウンジ名古屋」がオープン - 松坂桃李がサプライズ登場
携帯キャリア 2013/09/15 16:54
2013年09月13日(金)
ドコモ、iモードケータイ利用者向け「プラス iPhone割」
携帯キャリア 2013/09/13 22:38
ドコモ、iPhone利用者向けに「Xiカケ・ホーダイ」の半額キャンペーン
携帯キャリア 2013/09/13 21:34
ドコモ、MNP利用者向け優遇策「ドコモウェルカムキャンペーン」
携帯キャリア 2013/09/13 21:15
ドコモ、新iPhone向け料金発表 - 5sは16GBが実質0円、5cは16/32GBともに0円
携帯キャリア 2013/09/13 19:16
2013年09月12日(木)
ドコモ、「Xperia Tablet Z SO-03E」をフルセグ受信可能に
携帯キャリア 2013/09/12 13:58
2013年09月11日(水)
ドコモ、iPhone 5cの予約受付を13日16時からスタート
携帯キャリア 2013/09/11 12:09
2013年09月10日(火)
ドコモ、LINEなどに「年齢判定サービス」を提供 - 青少年保護のため
携帯キャリア 2013/09/10 13:46
2013年09月09日(月)
シニア世代もLINEユーザー増加中? ドコモスマホの体験会に潜入取材
携帯キャリア 2013/09/09 20:26
ドコモ、初音ミクコラボのXperiaを18日より発売 - 独自アプリを多数搭載
携帯キャリア 2013/09/09 18:34
ドコモ、「モバイル空間統計」の実用化を発表 - データの除外も可能
携帯キャリア 2013/09/09 15:18
2013年09月06日(金)
ドコモが南三陸町の森林保全活動を支援 - ユーザーも貢献できる取り組みとは?
携帯キャリア 2013/09/06 16:00
ドコモ、iPhone販売報道にコメント - Twitterでワントップ戦略になるとの声
携帯キャリア 2013/09/06 11:37
2013年09月04日(水)
mmbi、Xperia Aの最新OSの不具合を報告 - NOTTVの録画機能などで
携帯キャリア 2013/09/04 20:09
ドコモ、「REGZA Phone T-01D」の音楽再生中に生じる不具合を修正
携帯キャリア 2013/09/04 13:59
ドコモ、「Disney Mobile on docomo F-08D」の音楽再生中の不具合を修正
携帯キャリア 2013/09/04 12:57
2013年09月03日(火)
ドコモが「Xperia A」の最新ソフト提供、Android 4.2が利用可能に - バージョンアップで"何が変わる"か一挙紹介
携帯キャリア 2013/09/03 14:00
ドコモ、「ELUGA V P-06D」のバッテリー残量表示の不具合を修正
携帯キャリア 2013/09/03 12:27
ドコモ、「ELUGA V P-06D」の電池残量表示の不具合を修正
携帯キャリア 2013/09/03 12:24
Android 4.2に対応! ドコモが人気スマホ「Xperia A」の最新ソフト提供
携帯キャリア 2013/09/03 10:52
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