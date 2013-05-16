「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2013年05月31日(金)
ドコモ、MNPでXi基本使用料が実質無料になる「お乗りかえXiスマホ割」
携帯キャリア 05/31 20:19
ドコモ、JTBと共同でスマホから購入できる旅行サービス提供へ
携帯キャリア 05/31 17:43
ドコモ、「docomo Wi-Fi」に阪急電鉄宝塚線など計730カ所を追加
携帯キャリア 05/31 14:34
2013年05月30日(木)
ドコモの"ツートップ"をオンラインショップでカンタン、おトクに購入してみる
携帯キャリア 05/30 15:22
2013年05月29日(水)
ドコモ、「AQUOS PHONE EX SH-04E」のインカメラ機能の不具合を修正
携帯キャリア 05/29 14:37
2013年05月28日(火)
ドコモ、定額制音楽配信サービス「dヒッツ」の会員数が100万を突破
携帯キャリア 05/28 19:49
2013年05月27日(月)
ドコモ、「MEDIAS W N-05E」のタッチパネル操作の不具合を修正
携帯キャリア 05/27 14:10
2013年05月25日(土)
ドコモ、iモードケータイ「P-01E」のシャンパンゴールドを5月28日発売
携帯キャリア 05/25 18:07
2013年05月23日(木)
ドコモ、「ELUGA power P-07D」のホームアプリの設定の不具合を修正
携帯キャリア 05/23 13:07
2013年05月22日(水)
ドコモがMCV Guam Holdingの全株式を取得 - グアムなどで競争力強化
携帯キャリア 05/22 20:28
ドコモ、MCV Guam Holdingの全株式を取得 - グアムなどで競争力強化
携帯キャリア 05/22 18:33
ドコモ、「MEDIAS U N-02E」のBluetooth切り替え時の音声出力不具合に対処
携帯キャリア 05/22 13:59
写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「AQUOS PHONE si SH-07E」編
携帯キャリア 05/22 12:18
意外に使いやすい? 変態スマホ「MEDIAS W」をじっくり触った
携帯キャリア 05/22 12:07
ドコモ、「docomo Wi-Fi」にJR九州や南海電鉄など2,510カ所を追加
携帯キャリア 05/22 11:30
2013年05月21日(火)
ドコモ、「docomo Wi-Fi」にJR九州や南海電鉄など2,510カ所を追加
携帯キャリア 05/21 19:36
ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」を5月24日発売
携帯キャリア 05/21 16:05
写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「らくらくスマートフォン2 F-08E」編
携帯キャリア 05/21 15:03
写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「ELUGA P P-03E」編
携帯キャリア 05/21 15:01
2013年05月20日(月)
ドコモ、「Ascend D2 HW-03E」で端末の暗号化機能の不具合を改善
携帯キャリア 05/20 17:49
ドコモ、「しゃべってコンシェル」に電話番号指定発信機能など追加
携帯キャリア 05/20 17:07
2013年05月17日(金)
ドコモ、夏モデルの目玉機種「Xperia A SO-04E」を発売
携帯キャリア 05/17 11:55
2013年05月16日(木)
写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「MEDIAS X N-06E」編
携帯キャリア 05/16 20:55
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