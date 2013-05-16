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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2013年05月31日(金)

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ドコモ、MNPでXi基本使用料が実質無料になる「お乗りかえXiスマホ割」

携帯キャリア 05/31 20:19

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ドコモ、JTBと共同でスマホから購入できる旅行サービス提供へ

携帯キャリア 05/31 17:43

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ドコモ、「docomo Wi-Fi」に阪急電鉄宝塚線など計730カ所を追加

携帯キャリア 05/31 14:34

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ドコモの「スマホお悩みサポートメニュー」がモバイルプロジェクト・アワード2013の優秀賞に - 「お悩みズバッと!」でスマホの悩みを解決!

携帯キャリア 05/31 08:00

2013年05月30日(木)

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ドコモの"ツートップ"をオンラインショップでカンタン、おトクに購入してみる

携帯キャリア 05/30 15:22

2013年05月29日(水)

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ドコモ、「AQUOS PHONE EX SH-04E」のインカメラ機能の不具合を修正

携帯キャリア 05/29 14:37

2013年05月28日(火)

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ドコモ、定額制音楽配信サービス「dヒッツ」の会員数が100万を突破

携帯キャリア 05/28 19:49

2013年05月27日(月)

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ドコモ、「MEDIAS W N-05E」のタッチパネル操作の不具合を修正

携帯キャリア 05/27 14:10

2013年05月25日(土)

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ドコモ、iモードケータイ「P-01E」のシャンパンゴールドを5月28日発売

携帯キャリア 05/25 18:07

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どこが変わった? ソニーモバイルのドコモスマートフォン「Xperia A SO-04E」をチェック!!

携帯キャリア 05/25 15:33

2013年05月23日(木)

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ドコモ、「ELUGA power P-07D」のホームアプリの設定の不具合を修正

携帯キャリア 05/23 13:07

2013年05月22日(水)

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ドコモがMCV Guam Holdingの全株式を取得 - グアムなどで競争力強化

携帯キャリア 05/22 20:28

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ドコモ、MCV Guam Holdingの全株式を取得 - グアムなどで競争力強化

携帯キャリア 05/22 18:33

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ドコモ、「N-02E ONE PIECE」のBluetooth切り替え時の音声出力不具合に対処

携帯キャリア 05/22 18:18

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ドコモ、「MEDIAS U N-02E」のBluetooth切り替え時の音声出力不具合に対処

携帯キャリア 05/22 13:59

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ドコモ夏モデルは全機種「NOTTV」対応に! 人気ドラマ「レボリューション」など新番組も続々スタート

携帯キャリア 05/22 12:30

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写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「AQUOS PHONE si SH-07E」編

携帯キャリア 05/22 12:18

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意外に使いやすい? 変態スマホ「MEDIAS W」をじっくり触った

携帯キャリア 05/22 12:07

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ドコモ、「docomo Wi-Fi」にJR九州や南海電鉄など2,510カ所を追加

携帯キャリア 05/22 11:30

2013年05月21日(火)

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ドコモ、「docomo Wi-Fi」にJR九州や南海電鉄など2,510カ所を追加

携帯キャリア 05/21 19:36

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ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」を5月24日発売

携帯キャリア 05/21 16:05

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写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「らくらくスマートフォン2 F-08E」編

携帯キャリア 05/21 15:03

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写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「ELUGA P P-03E」編

携帯キャリア 05/21 15:01

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写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「Disney Mobile on docomo F-07E」編

携帯キャリア 05/21 14:58

2013年05月20日(月)

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ドコモ、「Ascend D2 HW-03E」で端末の暗号化機能の不具合を改善

携帯キャリア 05/20 17:49

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ドコモ、「しゃべってコンシェル」に電話番号指定発信機能など追加

携帯キャリア 05/20 17:07

2013年05月17日(金)

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ドコモ、夏モデルの目玉機種「Xperia A SO-04E」を発売

携帯キャリア 05/17 11:55

2013年05月16日(木)

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写真で見るドコモ2013年夏モデル - 「MEDIAS X N-06E」編

携帯キャリア 05/16 20:55

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ネットワーク拡充への決意をアピールするドコモの新CM - 渡辺謙がLTEの「強さ」を問いかける

携帯キャリア 05/16 16:17

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ドコモは注力スマホ2機種を特別価格で提供 - 実質価格は「Xperia A」が5,040円、「GALAXY S4」が15,120円に

携帯キャリア 05/16 15:56

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