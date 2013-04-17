「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2013年04月30日(火)
ドコモ、東急電鉄大井町線など新たに計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に
携帯キャリア 04/30 15:36
ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合に対処
携帯キャリア 04/30 15:34
ドコモ、東急電鉄大井町線など計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に
携帯キャリア 04/30 14:04
ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合を改善
携帯キャリア 04/30 13:31
NTT DOCOMO USA、不正アクセス被害で計2208件の個人情報が流出
携帯キャリア 04/30 11:19
2013年04月28日(日)
NTT DOCOMO USAで計2208件の個人情報が流出 - 不正アクセスで
携帯キャリア 04/28 09:22
ドコモ、スマホ関連サービスをまとめた月額定額の「ドコモ サービスパック」
携帯キャリア 04/28 08:57
2013年04月26日(金)
ドコモ、今期のテーマは「スマートライフのパートナーへ」 - 2012年度決算発表会を開催
携帯キャリア 04/26 23:00
【レポート】ドコモの今期のテーマは「スマートライフのパートナーへ」
携帯キャリア 04/26 23:00
ドコモ、営業利益が4.3%減に - 2013年3月期決算
携帯キャリア 04/26 21:36
ドコモ、営業利益が4.3%減に - 2013年3月期決算
携帯キャリア 04/26 21:29
ドコモ、スマホ関連サービスをまとめた月額定額の「ドコモ サービスパック」
携帯キャリア 04/26 19:40
2013年04月25日(木)
ドコモ、「MEDIAS LTE N-04D」の地図アプリ使用時に再起動する不具合に対処
携帯キャリア 04/25 16:54
ドコモ、起業支援プログラム第一弾として「ウィルモア」など6チームを選出
携帯キャリア 04/25 16:53
ドコモ、「MEDIAS LTE N-04D」の地図アプリ使用時に再起動する不具合を改善
携帯キャリア 04/25 16:46
ドコモ、起業支援プログラム第一弾として6チームを選出
携帯キャリア 04/25 16:01
携帯3社、大阪市営地下鉄のサービスエリアを拡大 - 中央線全域が利用可能に
携帯キャリア 04/25 15:47
2013年04月23日(火)
サイバーショット並の機能を搭載? Androidスマホ「Xperia Z」のカメラ機能を試す
携帯キャリア 04/23 20:31
ドコモ、「Xperia Z」「Xperia Tablet Z」刷新 -電源関連の不具合を解消
携帯キャリア 04/23 17:05
2013年04月20日(土)
「ドコモメール」で一部抜本的見直しに、サービス開始時期は10月下旬
携帯キャリア 04/20 10:10
2013年04月19日(金)
ドコモメールのサービス開始時期が10月下旬に
携帯キャリア 04/19 15:42
2013年04月18日(木)
ドコモ、dミュージックに月額980円の「月額コース」を追加
携帯キャリア 04/18 22:37
ドコモ、「LUMIX Phone P-02D」をAndroid 4.0へバージョンアップ
携帯キャリア 04/18 22:37
ドコモ、「N-01E」で電話帳データコピー時の不具合に対処
携帯キャリア 04/18 11:07
2013年04月17日(水)
ドコモ、dミュージックに月額980円で聴き放題の「月額コース」を追加
携帯キャリア 04/17 17:08
ドコモ、「LUMIX Phone P-02D」をAndroid 4.0へバージョンアップ
携帯キャリア 04/17 15:51
NTTドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-09D」の複数の不具合を修正
携帯キャリア 04/17 13:11
2013年04月16日(火)
ドコモ、「Disney Mobile P-05D」「P-04D」をAndroid 4.0へ
携帯キャリア 04/16 22:19
ドコモ、2画面スマホ「MEDIAS W N-05E」を4月18日に発売
携帯キャリア 04/16 14:18
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