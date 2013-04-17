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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2013年04月30日(火)

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ドコモ、東急電鉄大井町線など新たに計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に

携帯キャリア 04/30 15:36

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ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合に対処

携帯キャリア 04/30 15:34

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ドコモ、東急電鉄大井町線など計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に

携帯キャリア 04/30 14:04

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ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合を改善

携帯キャリア 04/30 13:31

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NTT DOCOMO USA、不正アクセス被害で計2208件の個人情報が流出

携帯キャリア 04/30 11:19

2013年04月28日(日)

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NTT DOCOMO USAで計2208件の個人情報が流出 - 不正アクセスで

携帯キャリア 04/28 09:22

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ドコモ、スマホ関連サービスをまとめた月額定額の「ドコモ サービスパック」

携帯キャリア 04/28 08:57

2013年04月26日(金)

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ドコモ、今期のテーマは「スマートライフのパートナーへ」 - 2012年度決算発表会を開催

携帯キャリア 04/26 23:00

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【レポート】ドコモの今期のテーマは「スマートライフのパートナーへ」

携帯キャリア 04/26 23:00

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ドコモ、営業利益が4.3%減に - 2013年3月期決算

携帯キャリア 04/26 21:36

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ドコモ、営業利益が4.3%減に - 2013年3月期決算

携帯キャリア 04/26 21:29

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ドコモ、スマホ関連サービスをまとめた月額定額の「ドコモ サービスパック」

携帯キャリア 04/26 19:40

2013年04月25日(木)

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ドコモ、「MEDIAS LTE N-04D」の地図アプリ使用時に再起動する不具合に対処

携帯キャリア 04/25 16:54

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ドコモ、起業支援プログラム第一弾として「ウィルモア」など6チームを選出

携帯キャリア 04/25 16:53

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ドコモ、「MEDIAS LTE N-04D」の地図アプリ使用時に再起動する不具合を改善

携帯キャリア 04/25 16:46

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ドコモ、起業支援プログラム第一弾として6チームを選出

携帯キャリア 04/25 16:01

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携帯3社、大阪市営地下鉄のサービスエリアを拡大 - 中央線全域が利用可能に

携帯キャリア 04/25 15:47

2013年04月23日(火)

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サイバーショット並の機能を搭載? Androidスマホ「Xperia Z」のカメラ機能を試す

携帯キャリア 04/23 20:31

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ドコモ、「Xperia Z」「Xperia Tablet Z」刷新 -電源関連の不具合を解消

携帯キャリア 04/23 17:05

2013年04月20日(土)

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「ドコモメール」で一部抜本的見直しに、サービス開始時期は10月下旬

携帯キャリア 04/20 10:10

2013年04月19日(金)

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ドコモメールのサービス開始時期が10月下旬に

携帯キャリア 04/19 15:42

2013年04月18日(木)

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ドコモ、dミュージックに月額980円の「月額コース」を追加

携帯キャリア 04/18 22:37

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ドコモ、「LUMIX Phone P-02D」をAndroid 4.0へバージョンアップ

携帯キャリア 04/18 22:37

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NTTドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-09D」でWi-Fi使用時の時刻のズレを改善

携帯キャリア 04/18 22:36

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ドコモ、「N-01E」で電話帳データコピー時の不具合に対処

携帯キャリア 04/18 11:07

2013年04月17日(水)

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ドコモ、dミュージックに月額980円で聴き放題の「月額コース」を追加

携帯キャリア 04/17 17:08

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ドコモ、「LUMIX Phone P-02D」をAndroid 4.0へバージョンアップ

携帯キャリア 04/17 15:51

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NTTドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-09D」の複数の不具合を修正

携帯キャリア 04/17 13:11

2013年04月16日(火)

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ドコモ、「Disney Mobile P-05D」「P-04D」をAndroid 4.0へ

携帯キャリア 04/16 22:19

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ドコモ、2画面スマホ「MEDIAS W N-05E」を4月18日に発売

携帯キャリア 04/16 14:18

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