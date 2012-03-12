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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2012年03月31日(土)

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通信障害への対策および再発防止に向けた対策を発表 - ドコモ

携帯キャリア 03/31 06:35

2012年03月28日(水)

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サムスン電子がドコモ向けAndroidスマートフォン「GALAXY Note SC-05D」をアピール

携帯キャリア 03/28 20:30

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タッチペン搭載Xi対応Android「GALAXY Note SC-05D」が登場 - ドコモ

携帯キャリア 03/28 14:37

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ドコモ、渡辺謙×布袋寅泰で「XiXi割」のテレビCMを開始

携帯キャリア 03/28 10:00

2012年03月27日(火)

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モバキャス対応タブレット「MEDIAS TAB N-06D」が3月30日発売 - ドコモ

携帯キャリア 03/27 19:42

2012年03月26日(月)

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ドコモ、Androidスマホ/タブレット18機種をAndroid 4.0バージョンアップ提供

携帯キャリア 03/26 22:02

2012年03月23日(金)

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4月1日の開局前にサービス概要・対応機種をおさらい - 注目の新サービス「NOTTV」の魅力に迫る!!

携帯キャリア 03/23 08:00

2012年03月22日(木)

Top

Android端末向け「おまかせロック」が3月28日よりスタート - ドコモ

携帯キャリア 03/22 22:33

Top

ドコモのモバキャス対応タブレット「MEDIAS TAB」の予約受付が3月24日開始

携帯キャリア 03/22 22:28

2012年03月16日(金)

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ドコモ、厚さ7.8mmの薄型スマホ「P-04D」の予約受付を3月22日より開始

携帯キャリア 03/16 21:24

2012年03月14日(水)

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「Disney Mobile on docomo P-05D」の予約受付を3月16日より開始 - ドコモ

携帯キャリア 03/14 15:05

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GALAXY Tab 10.1 LTEがアップデート - 電話帳バックアップなどが利用可能に

携帯キャリア 03/14 14:55

2012年03月13日(火)

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ドコモ、モバキャス対応スマホ「SH-06D」を3月23日発売 - 「ヱヴァ」モデルも発表

携帯キャリア 03/13 19:16

2012年03月12日(月)

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ドコモ、防水機能を備えた新型Xperia「acro HD SO-03D」を15日に発売

携帯キャリア 03/12 20:33

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ドコモが東北支社で説明会 - 災害対策および復興支援の取り組みについて解説

携帯キャリア 03/12 16:02

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【レポート】ドコモ、東北支社で災害対策および復興支援の取り組みについて説明

携帯キャリア 03/12 14:11

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