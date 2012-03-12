「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2012年03月31日(土)
通信障害への対策および再発防止に向けた対策を発表 - ドコモ
携帯キャリア 03/31 06:35
2012年03月28日(水)
ドコモ、渡辺謙×布袋寅泰で「XiXi割」のテレビCMを開始
携帯キャリア 03/28 10:00
2012年03月27日(火)
モバキャス対応タブレット「MEDIAS TAB N-06D」が3月30日発売 - ドコモ
携帯キャリア 03/27 19:42
2012年03月26日(月)
ドコモ、Androidスマホ/タブレット18機種をAndroid 4.0バージョンアップ提供
携帯キャリア 03/26 22:02
2012年03月23日(金)
2012年03月22日(木)
Android端末向け「おまかせロック」が3月28日よりスタート - ドコモ
携帯キャリア 03/22 22:33
ドコモのモバキャス対応タブレット「MEDIAS TAB」の予約受付が3月24日開始
携帯キャリア 03/22 22:28
2012年03月16日(金)
ドコモ、厚さ7.8mmの薄型スマホ「P-04D」の予約受付を3月22日より開始
携帯キャリア 03/16 21:24
2012年03月14日(水)
GALAXY Tab 10.1 LTEがアップデート - 電話帳バックアップなどが利用可能に
携帯キャリア 03/14 14:55
2012年03月13日(火)
ドコモ、モバキャス対応スマホ「SH-06D」を3月23日発売 - 「ヱヴァ」モデルも発表
携帯キャリア 03/13 19:16
2012年03月12日(月)
ドコモ、防水機能を備えた新型Xperia「acro HD SO-03D」を15日に発売
携帯キャリア 03/12 20:33
ドコモが東北支社で説明会 - 災害対策および復興支援の取り組みについて解説
携帯キャリア 03/12 16:02
【レポート】ドコモ、東北支社で災害対策および復興支援の取り組みについて説明
携帯キャリア 03/12 14:11
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