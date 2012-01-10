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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2012年01月31日(火)

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Googleオリジナル背面パネルが貰えるGALAXY NEXUS購入者向けキャンペーン

携帯キャリア 01/31 23:31

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ドコモ、Mzoneに手軽に接続できるAndroidアプリ「docomo Wi-Fiかんたん接続」提供

携帯キャリア 01/31 23:24

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Android OS採用のコラボスマートフォン「PRADA phone by LG L-02D」を試す

携帯キャリア 01/31 00:00

2012年01月27日(金)

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LTEサービス「Xi」利用者向けに2つの割引キャンペーン実施 - ドコモ

携帯キャリア 01/27 23:18

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「トラフィック予測の見通し誤る」 - ドコモが1月25日発生の通信障害について説明

携帯キャリア 01/27 15:02

2012年01月25日(水)

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ドコモがXi対応の通信端末を発表 - モバイルWi-FiルーターとUSB型データ端末

携帯キャリア 01/25 23:23

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「Q-pot. Phone SH-04D」の事前予約を2月4日より開始 - ドコモ

携帯キャリア 01/25 23:16

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ドコモ、Xi対応のモバイルWi-FiルーターとUSB型データ通信端末を発表

携帯キャリア 01/25 21:06

2012年01月24日(火)

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「あらゆるユーザー層に分かりやすいサポートを」 - ドコモ担当者がスマホ向け新サポートサービスについて解説

携帯キャリア 01/24 21:04

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ドコモが「スマートフォンあんしん遠隔サポート」発表 - 2月下旬より提供

携帯キャリア 01/24 19:27

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ドコモの新サポートサービス対応のAndroidスマホ「MEDIAS ES N-05D」登場

携帯キャリア 01/24 18:04

2012年01月23日(月)

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Android版PRADA phoneが「L-02D」1月26日発売 - ドコモ

携帯キャリア 01/23 16:17

2012年01月18日(水)

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ドコモ、GALAXY Sにアップデート提供 - エリアメール対応など

携帯キャリア 01/18 21:04

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GALAXY S II LTEの新色「Ceramic White」が1月21日発売 - ドコモ

携帯キャリア 01/18 20:47

2012年01月17日(火)

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厚さ6.7mmの防水スマホ「ARROWS μ F-07D」が1月20日発売 - ドコモ

携帯キャリア 01/17 19:50

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ドコモ、厚さ6.7mmの薄型スマホ「ARROWS μ F-07D」を1月20日に発売

携帯キャリア 01/17 19:19

2012年01月13日(金)

Top

ドコモ、雑誌Popteen仕様のAndroid「ARROWS Kiss F-03D Girl's」を1月20日発売

携帯キャリア 01/13 18:27

2012年01月12日(木)

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ドコモ、GALAXY NEXUS向けspモードメールアプリを1月16日より提供

携帯キャリア 01/12 22:49

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GALAXY S II LTEの新色「Ceramic White」の予約受付を1月18日開始 - ドコモ

携帯キャリア 01/12 21:04

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Android版PRADA phone「L-02D」の予約受付を1月17日より開始 - ドコモ

携帯キャリア 01/12 19:27

2012年01月11日(水)

Top

厚さ6.7mmのAndroid「ARROWS μ F-07D」の予約受付を1月13日開始 - ドコモ

携帯キャリア 01/11 23:27

2012年01月10日(火)

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ドコモ、新型Xperia2機種の説明会を開催 - 実機で端末の特徴を解説

携帯キャリア 01/10 22:28

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透明素材を使用したソニエリの新型スマホ「Xperia NX」登場 – ドコモが2月に発売

携帯キャリア 01/10 13:40

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ソニエリ、新型スマホ「Xperia acro HD」発表 - 3月にドコモから発売

携帯キャリア 01/10 13:30

2012年01月07日(土)

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ドコモスマートフォン「GALAXY S II LTE」に新色、Ceramic Whiteを追加

携帯キャリア 01/07 04:06

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ドコモが1月10日に「GALAXY S II SC-02C」のアップデート提供 - エリアメール対応など

携帯キャリア 01/07 03:52

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