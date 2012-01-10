「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2012年01月31日(火)
Googleオリジナル背面パネルが貰えるGALAXY NEXUS購入者向けキャンペーン
携帯キャリア 01/31 23:31
2012年01月27日(金)
LTEサービス「Xi」利用者向けに2つの割引キャンペーン実施 - ドコモ
携帯キャリア 01/27 23:18
「トラフィック予測の見通し誤る」 - ドコモが1月25日発生の通信障害について説明
携帯キャリア 01/27 15:02
2012年01月25日(水)
ドコモがXi対応の通信端末を発表 - モバイルWi-FiルーターとUSB型データ端末
携帯キャリア 01/25 23:23
「Q-pot. Phone SH-04D」の事前予約を2月4日より開始 - ドコモ
携帯キャリア 01/25 23:16
ドコモ、Xi対応のモバイルWi-FiルーターとUSB型データ通信端末を発表
携帯キャリア 01/25 21:06
2012年01月24日(火)
ドコモが「スマートフォンあんしん遠隔サポート」発表 - 2月下旬より提供
携帯キャリア 01/24 19:27
ドコモの新サポートサービス対応のAndroidスマホ「MEDIAS ES N-05D」登場
携帯キャリア 01/24 18:04
2012年01月23日(月)
Android版PRADA phoneが「L-02D」1月26日発売 - ドコモ
携帯キャリア 01/23 16:17
2012年01月18日(水)
ドコモ、GALAXY Sにアップデート提供 - エリアメール対応など
携帯キャリア 01/18 21:04
2012年01月17日(火)
厚さ6.7mmの防水スマホ「ARROWS μ F-07D」が1月20日発売 - ドコモ
携帯キャリア 01/17 19:50
ドコモ、厚さ6.7mmの薄型スマホ「ARROWS μ F-07D」を1月20日に発売
携帯キャリア 01/17 19:19
2012年01月13日(金)
2012年01月12日(木)
ドコモ、GALAXY NEXUS向けspモードメールアプリを1月16日より提供
携帯キャリア 01/12 22:49
2012年01月11日(水)
2012年01月10日(火)
ドコモ、新型Xperia2機種の説明会を開催 - 実機で端末の特徴を解説
携帯キャリア 01/10 22:28
透明素材を使用したソニエリの新型スマホ「Xperia NX」登場 – ドコモが2月に発売
携帯キャリア 01/10 13:40
ソニエリ、新型スマホ「Xperia acro HD」発表 - 3月にドコモから発売
携帯キャリア 01/10 13:30
2012年01月07日(土)
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