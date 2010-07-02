「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2010年07月30日(金)
NTTドコモ、10年度第1四半期は売上高が微増、前年比増収は3年ぶり
携帯キャリア 07/30 18:59
2010年07月29日(木)
ドコモ、LTEのサービスのブランドを「Xi(クロッシィ)」に決定
携帯キャリア 07/29 18:06
2010年07月27日(火)
MediaTekとNTTドコモ、LTEプラットフォームのライセンス契約締結を発表
携帯キャリア 07/27 19:18
2010年07月26日(月)
ドコモ、ワイドスターII対応端末「衛星船舶・車載端末 01」を8月3日に発売
携帯キャリア 07/26 20:39
ドコモ、スマートフォンで利用できる補助充電アダプタを開発
携帯キャリア 07/26 19:36
ドコモ、「BlackBerry Bold 9700」を7月30日より発売
携帯キャリア 07/26 18:23
2010年07月23日(金)
ドコモ、充実した辞書機能を搭載した「SH-09B」を28日より発売
携帯キャリア 07/23 17:58
2010年07月20日(火)
ドコモ、Android搭載スマートフォン「LYNX SH-10B」を23日より発売
携帯キャリア 07/20 19:56
2010年07月16日(金)
WIRELESS JAPAN2010 - NTTドコモ、研究開発とスマートフォンをアピール
携帯キャリア 07/16 17:46
2010年07月13日(火)
iモードメールが利用可能なスマートフォン向けISP「spモード」 - 9月に提供
携帯キャリア 07/13 20:10
2010年07月06日(火)
ドコモ、2011年4月以降の出荷端末で「SIMロック」解除へ
携帯キャリア 07/06 19:14
2010年07月05日(月)
ドコモ、法人ユーザー向け「一斉同報通信サービス」を7月8日より提供
携帯キャリア 07/05 21:51
2010年07月02日(金)
ドコモ、「WIRELESS JAPAN 2010」に出展 - スペシャルサイトも開設
携帯キャリア 07/02 19:48
ソニーストア銀座、オリジナルデザインの「Xperia」専用カバーを限定販売
携帯キャリア 07/02 18:09
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