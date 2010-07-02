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「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2010年07月30日(金)

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NTTドコモ、10年度第1四半期は売上高が微増、前年比増収は3年ぶり

携帯キャリア 07/30 18:59

2010年07月29日(木)

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ドコモ、LTEのサービスのブランドを「Xi(クロッシィ)」に決定

携帯キャリア 07/29 18:06

2010年07月27日(火)

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MediaTekとNTTドコモ、LTEプラットフォームのライセンス契約締結を発表

携帯キャリア 07/27 19:18

2010年07月26日(月)

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ドコモ、ワイドスターII対応端末「衛星船舶・車載端末 01」を8月3日に発売

携帯キャリア 07/26 20:39

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ドコモ、スマートフォンで利用できる補助充電アダプタを開発

携帯キャリア 07/26 19:36

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ドコモ、「BlackBerry Bold 9700」を7月30日より発売

携帯キャリア 07/26 18:23

2010年07月23日(金)

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ドコモ、充実した辞書機能を搭載した「SH-09B」を28日より発売

携帯キャリア 07/23 17:58

2010年07月20日(火)

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ドコモ、Android搭載スマートフォン「LYNX SH-10B」を23日より発売

携帯キャリア 07/20 19:56

2010年07月16日(金)

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WIRELESS JAPAN2010 - NTTドコモ、研究開発とスマートフォンをアピール

携帯キャリア 07/16 17:46

2010年07月13日(火)

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iモードメールが利用可能なスマートフォン向けISP「spモード」 - 9月に提供

携帯キャリア 07/13 20:10

2010年07月06日(火)

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ドコモ、2011年4月以降の出荷端末で「SIMロック」解除へ

携帯キャリア 07/06 19:14

2010年07月05日(月)

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ドコモ、法人ユーザー向け「一斉同報通信サービス」を7月8日より提供

携帯キャリア 07/05 21:51

2010年07月02日(金)

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ドコモ、「WIRELESS JAPAN 2010」に出展 - スペシャルサイトも開設

携帯キャリア 07/02 19:48

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ソニーストア銀座、オリジナルデザインの「Xperia」専用カバーを限定販売

携帯キャリア 07/02 18:09

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