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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2010年04月30日(金)

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ドコモ、iMenuの検索サービスを刷新 - 検索結果ページ上部に情報枠を設置

携帯キャリア 04/30 23:46

2010年04月28日(水)

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NTTドコモ、09年度決算は、営業益ほぼ前年並み、販売コスト削減の効果

携帯キャリア 04/28 22:59

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ドコモ、「Xperia」のOSをAndroid 2.1にアップデート - 今年秋に提供予定

携帯キャリア 04/28 21:04

2010年04月27日(火)

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「Xperia」徹底解説!! 第6回 日本語入力機能「POBox Touch」の使い勝手は?

携帯キャリア 04/27 19:13

2010年04月26日(月)

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ドコモとルネサス、端末メーカー4社がアプリプラットフォームを共同開発

携帯キャリア 04/26 19:47

2010年04月22日(木)

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ドコモ、Myインフォメールの機能を拡充 - 海外渡航先に応じた情報を提供

携帯キャリア 04/22 21:31

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ドコモ、「F-04B」のオプション「プロジェクターユニット F01」を発売

携帯キャリア 04/22 17:31

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「Xperia」徹底解説!! 第5回 「ドコモマーケット」でアプリをダウンロード

携帯キャリア 04/22 10:30

2010年04月21日(水)

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ドコモが「ISPセット割」発表、iモードとmopera U同時契約で月157.5円割引

携帯キャリア 04/21 19:45

2010年04月19日(月)

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「Xperia」徹底解説!! 第4回 「Media Go」でXperiaの音楽・写真をPCで管理

携帯キャリア 04/19 10:10

2010年04月16日(金)

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ドコモUSA、アメリカ自然史博物館で「ATAKUチャンネル」を展示

携帯キャリア 04/16 22:36

2010年04月15日(木)

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ドコモコミュニティがEZweb/Yahoo!携帯に対応、新機能のトライアル提供も

携帯キャリア 04/15 18:27

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「Xperia」徹底解説!! 第3回 MediascapeからPicasaやFacebookの画像を閲覧

携帯キャリア 04/15 09:30

2010年04月14日(水)

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ドコモ、「iD」利用者100組200名にキッザニア入場チケットを提供

携帯キャリア 04/14 22:48

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ドコモ、「iMenu」にwebメールや乗換案内コーナーを設置

携帯キャリア 04/14 15:36

2010年04月12日(月)

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「Xperia」徹底解説!! 第2回 Mediascapeで音楽を一元管理

携帯キャリア 04/12 23:51

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ドコモ、シンプルなデザインが特徴の「SH-06B」を4月16日より発売

携帯キャリア 04/12 16:57

2010年04月09日(金)

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ドコモの電子マネー「iD」がセブン-イレブン全店利用可能に - 7月より提供

携帯キャリア 04/09 13:39

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ドコモ、iコンシェルを機能拡充 - 「フォトプリントサービス」を提供

携帯キャリア 04/09 13:39

2010年04月07日(水)

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「Xperia」徹底解説!! 第1回 Timescapeでコミュニケーション履歴を集約

携帯キャリア 04/07 17:22

2010年04月05日(月)

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ドコモ、衛星電話サービス「ワイドスターII」を提供 - 下り最大384kbps

携帯キャリア 04/05 22:18

2010年04月02日(金)

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写真で見る「Xperia」 - 対応機能や仕様をおさらい

携帯キャリア 04/02 22:50

2010年04月01日(木)

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「Xperia」製品版を緊急入手!! 開封の儀からとりあえずの初期設定まで

携帯キャリア 04/01 22:49

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ドコモ、Xperia発売 - 山田社長「iモードメールは秋頃までに対応させたい」

携帯キャリア 04/01 13:51

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ドコモ、Xperiaの販売を開始 - 都内で発売開始記念イベントを開催

携帯キャリア 04/01 12:35

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NTTドコモ、グループ会社約2万人が「テレワーク・デイズ」に参加

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7月公衆無線LAN通信速度実測調査、第1位のアクセスポイントは？

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そもそもeSIMって何だ？ iPhoneとやSurface Pro以外でも使えるのか？ - 「IIJmio meeting #24」が開催

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東京スカイツリーに東京2020までの残日数表示開始 - 特別ライティングも

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