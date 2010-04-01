「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2010年04月30日(金)
ドコモ、iMenuの検索サービスを刷新 - 検索結果ページ上部に情報枠を設置
携帯キャリア 04/30 23:46
2010年04月28日(水)
NTTドコモ、09年度決算は、営業益ほぼ前年並み、販売コスト削減の効果
携帯キャリア 04/28 22:59
ドコモ、「Xperia」のOSをAndroid 2.1にアップデート - 今年秋に提供予定
携帯キャリア 04/28 21:04
2010年04月27日(火)
「Xperia」徹底解説!! 第6回 日本語入力機能「POBox Touch」の使い勝手は?
携帯キャリア 04/27 19:13
2010年04月26日(月)
ドコモとルネサス、端末メーカー4社がアプリプラットフォームを共同開発
携帯キャリア 04/26 19:47
2010年04月22日(木)
ドコモ、Myインフォメールの機能を拡充 - 海外渡航先に応じた情報を提供
携帯キャリア 04/22 21:31
ドコモ、「F-04B」のオプション「プロジェクターユニット F01」を発売
携帯キャリア 04/22 17:31
「Xperia」徹底解説!! 第5回 「ドコモマーケット」でアプリをダウンロード
携帯キャリア 04/22 10:30
2010年04月21日(水)
ドコモが「ISPセット割」発表、iモードとmopera U同時契約で月157.5円割引
携帯キャリア 04/21 19:45
2010年04月19日(月)
2010年04月16日(金)
ドコモUSA、アメリカ自然史博物館で「ATAKUチャンネル」を展示
携帯キャリア 04/16 22:36
2010年04月15日(木)
ドコモコミュニティがEZweb/Yahoo!携帯に対応、新機能のトライアル提供も
携帯キャリア 04/15 18:27
2010年04月14日(水)
ドコモ、「iD」利用者100組200名にキッザニア入場チケットを提供
携帯キャリア 04/14 22:48
ドコモ、「iMenu」にwebメールや乗換案内コーナーを設置
携帯キャリア 04/14 15:36
2010年04月12日(月)
「Xperia」徹底解説!! 第2回 Mediascapeで音楽を一元管理
携帯キャリア 04/12 23:51
ドコモ、シンプルなデザインが特徴の「SH-06B」を4月16日より発売
携帯キャリア 04/12 16:57
2010年04月09日(金)
ドコモの電子マネー「iD」がセブン-イレブン全店利用可能に - 7月より提供
携帯キャリア 04/09 13:39
ドコモ、iコンシェルを機能拡充 - 「フォトプリントサービス」を提供
携帯キャリア 04/09 13:39
2010年04月07日(水)
「Xperia」徹底解説!! 第1回 Timescapeでコミュニケーション履歴を集約
携帯キャリア 04/07 17:22
2010年04月05日(月)
ドコモ、衛星電話サービス「ワイドスターII」を提供 - 下り最大384kbps
携帯キャリア 04/05 22:18
2010年04月02日(金)
写真で見る「Xperia」 - 対応機能や仕様をおさらい
携帯キャリア 04/02 22:50
2010年04月01日(木)
「Xperia」製品版を緊急入手!! 開封の儀からとりあえずの初期設定まで
携帯キャリア 04/01 22:49
ドコモ、Xperia発売 - 山田社長「iモードメールは秋頃までに対応させたい」
携帯キャリア 04/01 13:51
ドコモ、Xperiaの販売を開始 - 都内で発売開始記念イベントを開催
携帯キャリア 04/01 12:35
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