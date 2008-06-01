「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2008年06月30日(月)
Francfrancケータイ発売記念発表会にCMキャラクターの玉木宏とNanamiが登場
携帯キャリア 06/30 23:23
2008年06月26日(木)
ドコモ、国際ローミング対応の着せ替えケータイ「SO706i」の発売日を決定
携帯キャリア 06/26 23:28
ドコモ、iMenu「ゲーム」において「クラシックゲームコーナー」を開設
携帯キャリア 06/26 22:14
ドコモ、Francfrancとコラボレーションした「N706i」の発売日を発表
携帯キャリア 06/26 21:19
2008年06月25日(水)
ミルモ、DRM無しのWMA音楽配信を行う「ラジうた取り放題」開始
携帯キャリア 06/25 22:30
ドコモ、定額データプラン対象の通信を拡大 - リモートデスクトップ等対応
携帯キャリア 06/25 18:29
2008年06月24日(火)
ドコモと日本通信、FOMA網利用したMVNOのためのレイヤー3接続で合意
携帯キャリア 06/24 20:57
2008年06月17日(火)
NTTドコモ、AQUOS携帯「SH906iTV」と防水ワンセグ「F706i」の発売日を決定
携帯キャリア 06/17 22:45
2008年06月16日(月)
ドコモ、無線LAN搭載の「N906iL onefone」と対応IPサービスの提供日を決定
携帯キャリア 06/16 22:35
2008年06月12日(木)
ドコモ、「N906i」の発売日を決定・Windowsケータイ「HT1100」を発売
携帯キャリア 06/12 22:09
2008年06月01日(日)
ドコモ、P906iとPRADA Phoneを発売 - 店頭に山田副社長も姿を見せる
携帯キャリア 06/01 13:53
いよいよ発売! 日本版「PRADA Phone by LG」
携帯キャリア 06/01 05:14
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