「DMP」の最新情報・話題まとめ
2018年08月21日(火)
オムニチャネル時代の顧客コミュニケーション、成功のカギはデータ活用
マーケティング PR 08/21 08:30
2018年08月07日(火)
博報堂DY HDとNTTデータ、分散型台帳技術の利用推進に向けて協業
マーケティング 08/07 09:42
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「DMP」の検索結果
ゴロとフライはどちらが良いか? 野球界の"常識"を変えたデータ分析の力
情報システム 07/16 11:25
助成金で働き方改革を推進! 生産性が上がるオフィスの作り方、待ったなしのテレワークの導入
情報システム PR 07/12 12:19
一休、エグゼクティブの会食向け店舗を紹介するメディア「KIWAMINO」開設
マーケティング 07/12 10:15
[講演資料] ビジネスで使える「ウケる」技術とは? - 中北朋宏氏
ビジネススキル向上 07/11 15:50
Google、AIで日本社会を支援する「Google AI for Japan」発表
情報システム 07/10 18:35
なぜ上司と部下は掛け違うのか? マネジメントの悩みを科学的に解決する「KAKEAI」
業務システム 07/08 09:27
博報堂DYら、「地域創生DMP」を共同開発- 旅行領域データ活用へ
マーケティング 07/05 14:34
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