「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2019年01月30日(水)
アイ・オー・データ、144Hz駆動でHDR10対応の23.6型ゲーミング液晶
PCゲーミング 01/30 14:40
2019年01月26日(土)
JAPANNEXT、4K解像度の65インチIPS液晶 - 期間限定で10万円切り
周辺機器 01/26 14:47
2019年01月23日(水)
JAPANNEXT、最大165Hz駆動の24型ゲーミング液晶 - 3万円強で発売
PCゲーミング 01/23 19:12
2019年01月22日(火)
MSI、FreeSync対応の27型曲面ディスプレイにMystic Light対応モデル
PCゲーミング 01/22 14:01
2019年01月18日(金)
YouTuber・もえりん、ゲーマー宣言! - スマホユーザーが初めての“ゲーミングPC”にチャレンジ
マウスコンピューター PR 01/18 20:23
2019年01月16日(水)
2019年01月11日(金)
Razer、初のゲーミングディスプレイ「Raptor」展示。2019年後半に発売予定
PCゲーミング 01/11 11:52
2019年01月07日(月)
NVIDIA、Adaptive-Sync対応ディスプレイの一部でG-SYNCをサポート
周辺機器 01/07 16:45
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ツクモ、第3世代Ryzen搭載のゲーミングPCを2モデル
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ツクモ、第3世代Ryzen 7とRadeon RX 5700XTを搭載するゲーミングPC
PCゲーミング 07/07 22:05
JAPANNEXT、強化ガラスパネルで堅牢性を高めた86型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 07/05 13:04