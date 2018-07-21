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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2018年07月31日(火)

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JAPANNEXT、FHD解像度165Hz、27型FreeSync対応ゲーミングモニタ

周辺機器 07/31 21:33

2018年07月26日(木)

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デル、税別27,980円のUSB Type-C対応ディスプレイ「P2419HC」販売開始

周辺機器 07/26 18:30

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JAPANNEXT、フレーム幅わずか2mmの4K対応27型ディスプレイ

周辺機器 07/26 12:11

2018年07月21日(土)

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HDR対応で複数のゲームモードを備える32型4K液晶 - JAPANNEXT

周辺機器 07/21 16:37

2018年07月13日(金)

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LG、144Hz駆動の31.5型QHDゲーミングディスプレイ「32GK850F-B」

PCゲーミング 07/13 19:34

2018年07月03日(火)

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JAPANNEXT、3,840×2,160ドットのFreeSync対応23.8型液晶

周辺機器 07/03 14:04

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