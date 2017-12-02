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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2017年12月26日(火)

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AMD FreeSync対応、薄型ベゼルの湾曲ゲーミング液晶 - MSI

PCゲーミング 12/26 17:06

2017年12月15日(金)

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LG、240Hzに対応する27型 / 31.5型ゲーミング液晶 - 15日発売

PCゲーミング 12/15 17:04

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【年末企画】2017年ベスト買い物 - 42.5インチ4Kディスプレイ「43UD79-B」

周辺機器 12/15 08:00

2017年12月14日(木)

Top

ベンキュー、FPSゲームに最適化した144Hz駆動の24型ゲーミング液晶

周辺機器 12/14 17:51

2017年12月12日(火)

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803ppiのVR向け高精細ディスプレイ、ジャパンディスプレイが開発

自作 / テクノロジ 12/12 16:32

2017年12月11日(月)

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EIZO、USB PD対応27型4K液晶ディスプレイ「FlexScan EV2785」の発売延期

周辺機器 12/11 20:16

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ベンキュー、sRGBとRec.709カバー率100％のクリエイター向け25型液晶

周辺機器 12/11 14:38

2017年12月07日(木)

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ベンキュー、ハードウェアキャリブレーション対応の27型4K HDR液晶

周辺機器 12/07 16:28

2017年12月06日(水)

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デルの8K UltraHDモニタ「UP3218K」、専門家が見る魅力と応用

周辺機器 12/06 22:25

2017年12月04日(月)

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ベンキュー、実物に近い色を映すHDR対応27型ワイド液晶ディスプレイ

周辺機器 12/04 16:14

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ベンキュー、疲れ目に配慮した技術を盛り込んだ23.8型アイケア液晶

周辺機器 12/04 08:00

2017年12月02日(土)

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ASUS、入力遅延の低減をうたう27型フルHDゲーミングディスプレイ

PCゲーミング 12/02 14:52

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ASUS、240Hz駆動でFreeSync対応の24.5型フルHDゲーミングディスプレイ

PCゲーミング 12/02 13:44

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ASUS、165Hz駆動に対応した27型曲面ディスプレイ「ROG SWIFT PG27VQ」

PCゲーミング 12/02 13:12

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