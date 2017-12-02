「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2017年12月26日(火)
AMD FreeSync対応、薄型ベゼルの湾曲ゲーミング液晶 - MSI
PCゲーミング 12/26 17:06
2017年12月15日(金)
LG、240Hzに対応する27型 / 31.5型ゲーミング液晶 - 15日発売
PCゲーミング 12/15 17:04
【年末企画】2017年ベスト買い物 - 42.5インチ4Kディスプレイ「43UD79-B」
周辺機器 12/15 08:00
2017年12月14日(木)
ベンキュー、FPSゲームに最適化した144Hz駆動の24型ゲーミング液晶
周辺機器 12/14 17:51
2017年12月12日(火)
803ppiのVR向け高精細ディスプレイ、ジャパンディスプレイが開発
自作 / テクノロジ 12/12 16:32
2017年12月11日(月)
EIZO、USB PD対応27型4K液晶ディスプレイ「FlexScan EV2785」の発売延期
周辺機器 12/11 20:16
ベンキュー、sRGBとRec.709カバー率100％のクリエイター向け25型液晶
周辺機器 12/11 14:38
2017年12月07日(木)
ベンキュー、ハードウェアキャリブレーション対応の27型4K HDR液晶
周辺機器 12/07 16:28
2017年12月06日(水)
デルの8K UltraHDモニタ「UP3218K」、専門家が見る魅力と応用
周辺機器 12/06 22:25
2017年12月04日(月)
ベンキュー、実物に近い色を映すHDR対応27型ワイド液晶ディスプレイ
周辺機器 12/04 16:14
ベンキュー、疲れ目に配慮した技術を盛り込んだ23.8型アイケア液晶
周辺機器 12/04 08:00
2017年12月02日(土)
ASUS、入力遅延の低減をうたう27型フルHDゲーミングディスプレイ
PCゲーミング 12/02 14:52
ASUS、240Hz駆動でFreeSync対応の24.5型フルHDゲーミングディスプレイ
PCゲーミング 12/02 13:44
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