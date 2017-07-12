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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2017年07月31日(月)

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デル、2017年頭の披露から期待されていた31.5型8K液晶ディスプレイを発売

周辺機器 07/31 19:36

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DMMの4Kディスプレイ、65型も値下げ - 税別99,800円に

周辺機器 07/31 15:57

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上海問屋、メディアプレーヤー機能を備えた11.6型フルHDモニター

周辺機器 07/31 12:32

2017年07月24日(月)

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ASUS、AMD FreeSync対応に対応したゲーマー向け24型フルHD液晶

PCゲーミング 07/24 15:53

2017年07月19日(水)

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iiyama、144Hzリフレッシュレート対応の24型フルHDゲーミングディスプレイ

PCゲーミング 07/19 12:31

2017年07月14日(金)

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デル、HDR10対応で多彩な色域をカバーした27型4K液晶ディスプレイ

周辺機器 07/14 20:34

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デル、3,840×1,600ドット液晶の37.5インチ湾曲液晶ディスプレイ

周辺機器 07/14 18:26

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MSI、144Hz駆動で応答速度最大1msの27型湾曲ディスプレイ「Optix G27C2」

PCゲーミング 07/14 16:36

2017年07月12日(水)

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裸眼のままで映像が立体的に見える8Kディスプレイを見てきた

周辺機器 07/12 22:41

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LG、DCI-P3カバー率95%のHDR対応31.5型4K液晶ディスプレイ

周辺機器 07/12 18:23

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LG、ゲームに便利な機能を多く備えた27型/31.5型4K液晶ディスプレイ

周辺機器 07/12 18:23

2017年07月07日(金)

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ASUS、約780gのUSB Type-C対応15.6型モバイルディスプレイ

周辺機器 07/07 12:57

2017年07月06日(木)

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日本エイサー、HDR 10に対応した43型4Kディスプレイ「ET430Kwmiiqppx」

周辺機器 07/06 14:00

2017年07月05日(水)

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ベンキュー、B.I.+技術で目に優しい映像を出力する27型WQHDディスプレイ

周辺機器 07/05 16:37

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