「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2017年07月31日(月)
デル、2017年頭の披露から期待されていた31.5型8K液晶ディスプレイを発売
周辺機器 07/31 19:36
DMMの4Kディスプレイ、65型も値下げ - 税別99,800円に
周辺機器 07/31 15:57
上海問屋、メディアプレーヤー機能を備えた11.6型フルHDモニター
周辺機器 07/31 12:32
2017年07月24日(月)
ASUS、AMD FreeSync対応に対応したゲーマー向け24型フルHD液晶
PCゲーミング 07/24 15:53
2017年07月19日(水)
iiyama、144Hzリフレッシュレート対応の24型フルHDゲーミングディスプレイ
PCゲーミング 07/19 12:31
2017年07月14日(金)
デル、HDR10対応で多彩な色域をカバーした27型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 07/14 20:34
デル、3,840×1,600ドット液晶の37.5インチ湾曲液晶ディスプレイ
周辺機器 07/14 18:26
2017年07月12日(水)
裸眼のままで映像が立体的に見える8Kディスプレイを見てきた
周辺機器 07/12 22:41
LG、DCI-P3カバー率95%のHDR対応31.5型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 07/12 18:23
LG、ゲームに便利な機能を多く備えた27型/31.5型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 07/12 18:23
2017年07月07日(金)
ASUS、約780gのUSB Type-C対応15.6型モバイルディスプレイ
周辺機器 07/07 12:57
2017年07月06日(木)
日本エイサー、HDR 10に対応した43型4Kディスプレイ「ET430Kwmiiqppx」
周辺機器 07/06 14:00
2017年07月05日(水)
ベンキュー、B.I.+技術で目に優しい映像を出力する27型WQHDディスプレイ
周辺機器 07/05 16:37
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