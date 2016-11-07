「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2016年11月30日(水)
ドウシシャ、高視野角ADSパネルを採用した49型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 11/30 16:49
ベンキュー、43型4Kのサイネージ液晶ディスプレイ「ST430K」
周辺機器 11/30 16:22
2016年11月29日(火)
パナソニック、「100万:1」コントラスト比の新型IPS液晶パネル
自作 / テクノロジ 11/29 09:44
2016年11月25日(金)
iiyama、6.3mmの狭額縁パネルを採用した23型フルHDディスプレイ
周辺機器 11/25 14:07
2016年11月22日(火)
テックウインド、タッチ対応の15.6型IPSフルHDモバイル液晶
周辺機器 11/22 19:34
2016年11月17日(木)
日本エイサー、サブディスプレイに適した省スペース設計の19.5型液晶
周辺機器 11/17 12:30
2016年11月15日(火)
DMM、コストパフォーマンスに優れた50型と65型の4Kディスプレイ
周辺機器 11/15 19:24
2016年11月09日(水)
EIZO、映像制作用モニタ「ColorEdge CG318-4K」をHDR化する更新サービス
周辺機器 11/09 11:11
2016年11月07日(月)
UPQの限定100台65インチ4Kディスプレイ、予約開始から5日で完売
周辺機器 11/07 20:06
2016年11月04日(金)
ASUS、24型ゲーミングディスプレイの体験モニター募集
キャンペーン / イベント 11/04 18:42
2016年11月02日(水)
UPQが蔦屋家電限定の65インチ4Kモニタ発表 - 「本当の意味での『製販一体』を」
周辺機器 11/02 09:00
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