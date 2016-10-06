「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2016年10月28日(金)
フィリップス、4KとフルHDの31.5型液晶ディスプレイを2モデル
周辺機器 10/28 14:40
2016年10月26日(水)
アイ・オー、ブルーリダクション機能搭載で目が疲れにくい液晶ディスプレイ
周辺機器 10/26 19:05
EIZO、カラーマネジメント対応モニタ「ColorEdge CG2730」の出荷を一時停止
周辺機器 10/26 18:53
ベンキュー、24型ゲーミング液晶「RL2460」を12月上旬に発売延期
PCゲーミング 10/26 15:11
日本エイサー、幅広い用途で使える31.5型IPSフルHD液晶ディスプレイ
周辺機器 10/26 12:46
2016年10月25日(火)
EIZO、USB Type-C映像入力・電源供給に対応する27型WQHD液晶ディスプレイ
周辺機器 10/25 15:00
2016年10月20日(木)
EIZO、新型スタンドとフレームレスデザインの液晶ディスプレイを2モデル
周辺機器 10/20 15:01
2016年10月13日(木)
EIZO、教育市場向けに低消費電力の19型液晶と長期保証のパッケージモデル
周辺機器 10/13 21:18
2016年10月07日(金)
LG、21:9の34型曲面ゲーミング液晶 - 144Hz駆動でAMD FreeSyncにも対応
周辺機器 10/07 14:02
2016年10月06日(木)
ベンキュー、格闘ゲーム向け機能を多く数備えた24型ゲーミング液晶
PCゲーミング 10/06 17:22
2016年10月05日(水)
ASUS、ネイティブ240Hz駆動を実現する24.5型ディスプレイを2017年に投入
周辺機器 10/05 19:16
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