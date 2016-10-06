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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2016年10月28日(金)

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フィリップス、4KとフルHDの31.5型液晶ディスプレイを2モデル

周辺機器 10/28 14:40

2016年10月26日(水)

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アイ・オー、ブルーリダクション機能搭載で目が疲れにくい液晶ディスプレイ

周辺機器 10/26 19:05

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EIZO、カラーマネジメント対応モニタ「ColorEdge CG2730」の出荷を一時停止

周辺機器 10/26 18:53

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ベンキュー、24型ゲーミング液晶「RL2460」を12月上旬に発売延期

PCゲーミング 10/26 15:11

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日本エイサー、幅広い用途で使える31.5型IPSフルHD液晶ディスプレイ

周辺機器 10/26 12:46

2016年10月25日(火)

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EIZO、USB Type-C映像入力・電源供給に対応する27型WQHD液晶ディスプレイ

周辺機器 10/25 15:00

2016年10月20日(木)

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EIZO、新型スタンドとフレームレスデザインの液晶ディスプレイを2モデル

周辺機器 10/20 15:01

2016年10月13日(木)

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EIZO、教育市場向けに低消費電力の19型液晶と長期保証のパッケージモデル

周辺機器 10/13 21:18

2016年10月07日(金)

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LG、21:9の34型曲面ゲーミング液晶 - 144Hz駆動でAMD FreeSyncにも対応

周辺機器 10/07 14:02

2016年10月06日(木)

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ベンキュー、格闘ゲーム向け機能を多く数備えた24型ゲーミング液晶

PCゲーミング 10/06 17:22

2016年10月05日(水)

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ASUS、ネイティブ240Hz駆動を実現する24.5型ディスプレイを2017年に投入

周辺機器 10/05 19:16

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