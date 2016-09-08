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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2016年09月28日(水)

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NEC、DisplayPort経由でデイジーチェーン接続できる狭額ベゼル採用24型液晶

周辺機器 09/28 17:43

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アイ・オー・データ、10mm幅の狭ベゼルを採用した27型ワイド液晶3モデル

周辺機器 09/28 16:13

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写真編集に最適なカラマネ対応27型液晶、ベンキュー「SW2700PT」をプロフォトグラファーが体験

周辺機器 PR 09/28 07:00

2016年09月27日(火)

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ベンキュー、144Hz駆動対応の24型ゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 09/27 08:20

2016年09月26日(月)

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iiyama、ゲーミングディスプレイ2モデルが「AVA」推奨認定を取得

周辺機器 09/26 15:32

2016年09月20日(火)

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「PCならでは」のリッチなゲーミング環境を体験 - TGS 2016「ALIENWARE」ブースレポート

PCゲーミング 09/20 19:30

2016年09月15日(木)

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ASUS、独自OCで180Hz駆動を実現した24型フルHDゲーミングディスプレイ

PCゲーミング 09/15 15:13

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LG、エントリー向け4K液晶に23.8型モデル追加 - 税別36,000円前後

周辺機器 09/15 14:52

2016年09月14日(水)

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EIZO・Adobe・エプソン・キヤノン共同開発の「Quick Color Match」最新版

周辺機器 09/14 08:58

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EIZO、キャリブレーション対応液晶「ColorEdge」に27型の新モデル

周辺機器 09/14 08:38

2016年09月08日(木)

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センチュリー、HDMI/D-Sub/コンポジットの3系統入力を備えた10.1型液晶

周辺機器 09/08 17:29

2016年09月07日(水)

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フィリップス、USB 3.1 Type-Cドッキングステーション搭載の25型液晶

周辺機器 09/07 17:32

2016年09月01日(木)

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ASUS、本体厚8mmのUSB Type-C対応15.6型モバイル液晶「ZenScreen」

周辺機器 09/01 00:40

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