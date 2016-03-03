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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2016年03月31日(木)

Top

センチュリー、乾電池でも使えるコンポジットビデオ入力の7型モバイル液晶

周辺機器 03/31 18:25

2016年03月29日(火)

Top

LG、ケーブル1本で接続可能なUSB 3.1 Type-Cポート搭載の27型4Kディスプレイ

周辺機器 03/29 19:27

2016年03月24日(木)

Top

フィリップス、最大4画面の分割同時表示が可能な42.5型4K液晶ディスプレイ

周辺機器 03/24 17:12

2016年03月23日(水)

Top

レノボ、「ThinkVision X1」など薄型狭ベゼル設計の27型4K液晶 2モデル

周辺機器 03/23 12:29

2016年03月10日(木)

Top

LG、21:9の曲面型AH-IPS液晶2016年モデル - sRGBカバー率99%でFreeSync対応

周辺機器 03/10 18:08

2016年03月08日(火)

Top

ASUS、最大2,167Mbps対応無線LANルーターや34型曲面ディスプレイなどゲーミング周辺機器新モデルを国内投入

PCゲーミング 03/08 15:45

Top

キングジム、液晶ディスプレイの上に小物を置けるディスプレイボード

周辺機器 03/08 15:24

2016年03月07日(月)

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ASUS、USB Type-Cコネクタ搭載の15.6型モバイルディスプレイ「MB169C+」

周辺機器 03/07 21:33

Top

ASUS、シネスコサイズの34型曲面ディスプレイを国内販売 - 税込20万円前後

周辺機器 03/07 20:27

2016年03月03日(木)

Top

LG、IPSハーフグレアパネル採用で税別31,000円前後の31.5型ディスプレイ

周辺機器 03/03 19:21

2016年03月01日(火)

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アイ・オー・データ、ブルーライト低減など目に優しい23.8型液晶

周辺機器 03/01 17:23

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