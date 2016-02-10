「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2016年02月27日(土)
2016年02月25日(木)
ベンキュー、35型曲面液晶ディスプレイ「XR3501」の発売日を3月4日に決定
PCゲーミング 02/25 18:58
2016年02月23日(火)
センチュリー、USBバスパワーで動く約2万円の8型サブディスプレイ
周辺機器 02/23 19:03
2016年02月18日(木)
iiyama、エントリー向けの21.5型フルHD液晶ディスプレイ
周辺機器 02/18 10:00
2016年02月17日(水)
アイ・オー・データ、マルチモニタに向くフレームレスデザインの23.8型液晶
周辺機器 02/17 14:51
2016年02月16日(火)
EIZO、カラーマネジメント対応の24.1型液晶「ColorEdge」を2モデル
周辺機器 02/16 18:18
2016年02月10日(水)
フリッカーレスやブルーライト削減機能を載せた17型スクエア液晶
周辺機器 02/10 18:23
日本エイサー、湾曲VAパネルを採用した35型シネスコの液晶ディスプレイ
PCゲーミング 02/10 10:54
2016年02月05日(金)
LG、ベゼル幅2.5mmのフレームレスパネルを採用した23.8型AH-IPS液晶
周辺機器 02/05 16:44
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