「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2016年01月28日(木)
持ち運べる4Kディスプレイ - バッテリ駆動に対応した15.6型IGZO液晶を採用
周辺機器 01/28 09:54
2016年01月27日(水)
サンワサプライ、USBハブとコンセントを備えた机上ラックを2モデル
周辺機器 01/27 18:07
iiyama、AMVAパネルを採用した23.8型ワイドフルHD液晶ディスプレイ
周辺機器 01/27 11:30
2016年01月26日(火)
センチュリー、HDMIなど3種類の映像入力端子を備える10.1型モバイル液晶
周辺機器 01/26 19:21
2016年01月21日(木)
日本エイサー、34型IPSシネスコ画面で狭額ベゼルの液晶ディスプレイ
周辺機器 01/21 16:38
2016年01月20日(水)
デル、マルチディスプレイ環境に最適な極薄ベゼルの23.8型液晶ディスプレイ
周辺機器 01/20 15:57
2016年01月18日(月)
2016年01月15日(金)
iiyama、抵抗膜・超音波・静電容量の3方式をそろえた15型タッチ液晶
周辺機器 01/15 10:28
2016年01月07日(木)
ASUS、ケーブル1本で電源・映像を送れるUSB Type-C搭載ポータブルモニタ
周辺機器 01/07 16:22
2016年01月05日(火)
LG、CES 2016で新聞紙のように丸められる有機ELディスプレイを発表
周辺機器 01/05 11:24
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