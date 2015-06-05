「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2015年06月26日(金)
EIZO、発売延期していた「ColorEdge CG248-4K」の発売日決定
デジカメ 06/26 20:00
EIZO、「ColorEdge CG248-4K」を7月10日に発売
周辺機器 06/26 15:52
2015年06月22日(月)
iiyama、ブルーライト低減&フリッカーフリー機能搭載の24型フルHD液晶
周辺機器 06/22 10:00
2015年06月17日(水)
シネックス、IPS-ADSパネル搭載の狭額31.5型液晶と17.3型モバイル液晶
周辺機器 06/17 18:19
2015年06月15日(月)
テックウインド、10点マルチタッチに対応した13.3型モバイル液晶
周辺機器 06/15 15:19
2015年06月11日(木)
グリーンハウス、強化ガラス製マルチタッチパネル搭載の21.5型液晶
周辺機器 06/11 16:51
2015年06月09日(火)
LG、HDMI 2.0対応で4K/60Hz出力が可能な27型液晶 - FreeSyncもサポート
周辺機器 06/09 21:40
2015年06月08日(月)
プリンストン、USB給電ポート付きモニタースタンド
周辺機器 06/08 11:22
2015年06月05日(金)
ユニットコム、3系統入力のHDMIセレクタ
パソコン 06/05 16:24
2015年06月03日(水)
アイ・オー・データ、ブルーライトを低減できる23.6型フルHD液晶
周辺機器 06/03 13:56
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