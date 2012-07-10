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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2012年07月26日(木)

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ボーズ、「VideoWave II」の高画質・高音質を体験できるイベントを開催

サウンド / オーディオ 07/26 19:51

2012年07月24日(火)

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LG、IPSパネル採用でベゼル幅が1.2mmの液晶ディスプレイを2モデル

周辺機器 07/24 17:08

2012年07月13日(金)

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ボーズ、高精細ディスプレイと高音質オーディオ一体の「VideoWave II」

サウンド / オーディオ 07/13 17:13

2012年07月10日(火)

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サムスン電子ジャパン、業界初の"タイル型"デジタルサイネージ液晶を発表

SOHO/SMB 07/10 15:38

2012年07月02日(月)

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NEC、65型タッチパネル内蔵液晶ディスプレイと会議効率化システムを発売

情報システム 07/02 09:36

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PC本体 07/09 13:00

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ツインエンジンって何? ボルボのステーションワゴン「V60」に新型

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ツクモ、第3世代Ryzen搭載のゲーミングPCを2モデル

PCゲーミング 07/07 22:05

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ツクモ、第3世代Ryzen 7とRadeon RX 5700XTを搭載するゲーミングPC

PCゲーミング 07/07 22:05

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JAPANNEXT、強化ガラスパネルで堅牢性を高めた86型4K液晶ディスプレイ

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PCゲーミング 07/03 17:52

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その他ガジェット 07/03 06:00

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