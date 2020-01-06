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「お得なきっぷ」のニュースまとめ

フリーきっぷや往復乗車券など、お得なきっぷに関する最新ニュース・コラムを紹介します

2020年01月06日(月)

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JR北海道・JR東日本、東北・北海道新幹線が対象の割引商品など発売

鉄道 2020/01/06 19:20

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「JR SKISKI」2019-2020キャンペーン、浜辺美波＆岡田健史がW主演

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京急、上大岡駅が「たぴおおおか駅」に! 「すみっコぐらし」コラボ

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JR西日本、北陸新幹線「かがやき」など30%割引に「WEB早特14」発売

鉄道 2019/11/07 18:38

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JR東日本、北陸新幹線「はくたか」など30%割引「お先にトクだ値」

鉄道 2019/11/07 18:31

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小田急電鉄、MaaSアプリ「EMot」提供開始 - 新宿と新百合ヶ丘で実証実験

情報システム 2019/10/31 09:49

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JR東日本、房総方面の特急列車50%割引「お先にトクだ値スペシャル」

鉄道 2019/10/28 17:49

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小田急電鉄「1日全線フリー乗車券」通年販売開始、日常的な利用も

鉄道 2019/09/29 07:02

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JR西日本「e5489」で「サンライズ瀬戸・出雲」ノビノビ座席も扱う

鉄道 2019/09/26 17:32

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JR「青春18きっぷ」「週末パス」など消費税率引上げで10/1価格改定

鉄道 2019/08/23 17:54

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