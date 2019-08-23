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「お得なきっぷ」の最新情報・話題まとめ

フリーきっぷや往復乗車券など、お得なきっぷに関する最新ニュース・コラムを紹介します
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2019年08月23日(金)

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JR「秋の乗り放題パス」今年も発売「北海道新幹線オプション券」も

鉄道 2019/08/23 18:20

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JR「青春18きっぷ」「週末パス」など消費税率引上げで10/1価格改定

鉄道 2019/08/23 17:54

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「お得なきっぷ」の検索結果

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JR「青春18きっぷ」「週末パス」など消費税率引上げで10/1価格改定

鉄道 2019/08/23 17:54

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JR東日本、上越新幹線「とき」特急「いなほ」割引のネット限定商品

鉄道 2019/07/25 19:00

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南海電鉄「堺・百舌鳥古墳群世界遺産きっぷ」発売、阪神版も発売へ

鉄道 2019/07/22 12:35

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JR東日本・JR北海道、新幹線が50%割引になるネット限定商品を設定

鉄道 2019/06/09 18:49

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JR東日本「Suica」で「都区内パス」など利用可能、新きっぷも発売

鉄道 2019/06/05 18:54

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静岡DC開催、東海道新幹線「ひかり」「こだま」で県西部の観光地へ

鉄道 2019/05/26 15:04

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JRグループ「サロンカー明星号」など熊本DCに合わせ特別列車を運行

鉄道 2019/05/24 19:45

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JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ

鉄道 2019/03/27 22:54

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新幹線を使いこなす 第24回 新幹線にも乗れる割引きっぷを使いこなす

鉄道 2019/03/11 06:00

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「青春18きっぷ」4回分しか利用できず…それでも元は取れている?

鉄道 2019/03/10 07:00

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