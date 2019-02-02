「お得なきっぷ」の最新情報・話題まとめ
2019年02月27日(水)
JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定
鉄道 02/27 06:24
2019年02月23日(土)
山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで
鉄道 02/23 11:00
2019年02月22日(金)
JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ
鉄道 02/22 20:23
2019年02月13日(水)
「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も
鉄道 02/13 20:52
2019年02月10日(日)
JR東日本「N'EX えきねっとトクだ値」販売、特急料金が最大45%引き
鉄道 02/10 19:30
2019年02月08日(金)
JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も
鉄道 02/08 19:48
2019年02月02日(土)
JR九州、九州新幹線全線開業8周年を記念したお得なきっぷ2種類発売
鉄道 02/02 23:00
JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売
鉄道 02/02 22:46
JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に
鉄道 02/02 22:37
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「お得なきっぷ」の検索結果
JR東日本・JR北海道、新幹線が50%割引になるネット限定商品を設定
鉄道 06/09 18:49
JR東日本「Suica」で「都区内パス」など利用可能、新きっぷも発売
鉄道 06/05 18:54
静岡DC開催、東海道新幹線「ひかり」「こだま」で県西部の観光地へ
鉄道 05/26 15:04
JRグループ「サロンカー明星号」など熊本DCに合わせ特別列車を運行
鉄道 05/24 19:45
お金がないときに！お得な3つのお出かけ方法！
貯蓄 05/03 08:10
JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ
鉄道 03/27 22:54
新幹線を使いこなす 第24回 新幹線にも乗れる割引きっぷを使いこなす
鉄道 03/11 06:00
「青春18きっぷ」4回分しか利用できず…それでも元は取れている?
鉄道 03/10 07:00
JR西日本、新快速「Aシート」は自由席「青春18きっぷ」で乗れる?
鉄道 03/05 06:00
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鉄道 02/22 20:23