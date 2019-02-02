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「お得なきっぷ」の最新情報・話題まとめ

フリーきっぷや往復乗車券など、お得なきっぷに関する最新ニュース・コラムを紹介します
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2019年02月27日(水)

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JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定

鉄道 02/27 06:24

2019年02月23日(土)

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山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで

鉄道 02/23 11:00

2019年02月22日(金)

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JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ

鉄道 02/22 20:23

2019年02月13日(水)

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「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も

鉄道 02/13 20:52

2019年02月10日(日)

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JR東日本「N'EX えきねっとトクだ値」販売、特急料金が最大45%引き

鉄道 02/10 19:30

2019年02月08日(金)

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JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も

鉄道 02/08 19:48

2019年02月02日(土)

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JR九州、九州新幹線全線開業8周年を記念したお得なきっぷ2種類発売

鉄道 02/02 23:00

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JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売

鉄道 02/02 22:46

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JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に

鉄道 02/02 22:37

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「お得なきっぷ」の検索結果

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JR東日本・JR北海道、新幹線が50%割引になるネット限定商品を設定

鉄道 06/09 18:49

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JR東日本「Suica」で「都区内パス」など利用可能、新きっぷも発売

鉄道 06/05 18:54

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静岡DC開催、東海道新幹線「ひかり」「こだま」で県西部の観光地へ

鉄道 05/26 15:04

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JRグループ「サロンカー明星号」など熊本DCに合わせ特別列車を運行

鉄道 05/24 19:45

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お金がないときに！お得な3つのお出かけ方法！

貯蓄 05/03 08:10

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JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ

鉄道 03/27 22:54

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新幹線を使いこなす 第24回 新幹線にも乗れる割引きっぷを使いこなす

鉄道 03/11 06:00

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「青春18きっぷ」4回分しか利用できず…それでも元は取れている?

鉄道 03/10 07:00

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JR西日本、新快速「Aシート」は自由席「青春18きっぷ」で乗れる?

鉄道 03/05 06:00

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JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ

鉄道 02/22 20:23

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