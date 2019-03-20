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「恐竜」の最新情報・話題まとめ

約2億5100万年前の三畳紀に現れ、ジュラ紀を経て、約6600万年前の白亜紀末に巨大隕石が地球に衝突した影響で引き起こされた大量絶滅に巻き込まれるまで繁栄を極めた「恐竜」に関する最新の研究成果や発掘結果、展示会情報などをお届けします。
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2019年07月13日(土)

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「恐竜博2019」が上野・科博で開幕 - 世界初公開の復元骨格も多数展示

サイエンス 07/13 06:00

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「恐竜博2019」が上野・科博で開幕 - 世界初公開の復元骨格も多数展示

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