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「気動車」のニュースまとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します

2019年12月12日(木)

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JR東海HC85系、ハイブリッド方式の次期特急車両(試験走行車)を公開

鉄道 2019/12/12 18:45

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