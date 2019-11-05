「気動車」のニュースまとめ
2019年11月05日(火)
JR東日本、新潟地区で国鉄色キハ40系＆弥彦色115系の臨時列車運転
鉄道 2019/11/05 08:23
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JR東日本、新潟地区で国鉄色キハ40系＆弥彦色115系の臨時列車運転
鉄道 2019/11/05 08:23
JR東海「HC85系」ハイブリッド方式の次期特急車両、名称など決定
鉄道 2019/10/29 11:50
JR北海道「道の駅あびらD51ステーション」にてサイドボード譲渡式
鉄道 2019/10/21 17:12
JR北海道キハ261系5000番台、観光列車に活用できる特急車両を製作
鉄道 2019/10/17 17:18
JR九州の国鉄色キハ66・67形で炭坑節まつりへ - 日帰りツアー企画
鉄道 2019/10/16 17:23
全日本模型ホビーショー2019「瑞風」試作品など鉄道模型も多数出展
鉄道 2019/10/06 07:00
JR四国2700系、新型車両の特急「南風」が本州へ - 岡山駅で出発式
鉄道 2019/09/28 17:50
いすみ鉄道キハ28形で「いすみの秋 お楽しみ列車」日本旅行が発売
鉄道 2019/09/20 19:44
リニア・鉄道館、秋のイベントでN700系・0系の前頭覆いの中を公開
鉄道 2019/09/13 18:02
JR北海道H100形「DECMO」函館本線「山線」投入、2020年春デビュー
鉄道 2019/09/11 18:18