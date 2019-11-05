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「気動車」のニュースまとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します

2019年11月05日(火)

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JR東日本、新潟地区で国鉄色キハ40系＆弥彦色115系の臨時列車運転

鉄道 2019/11/05 08:23

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