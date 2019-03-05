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「気動車」の最新情報・話題まとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します
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2019年03月30日(土)

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鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?

鉄道 03/30 18:14

2019年03月24日(日)

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三陸鉄道リアス線開業、新ダイヤで営業運転 - 163km直通する列車も

鉄道 03/24 22:20

2019年03月22日(金)

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

2019年03月19日(火)

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リニア・鉄道館で展示、蒸気動車「ホジ6014号」重要文化財に指定

鉄道 03/19 19:51

2019年03月15日(金)

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道南いさりび鉄道キハ40形、最後のJR標準色車両が旧国鉄急行形塗色に

鉄道 03/15 19:44

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JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も

鉄道 03/15 19:15

2019年03月13日(水)

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JR九州、原田線(筑豊本線)キハ31形のラストラン - 3/23に1往復運転

鉄道 03/13 20:11

2019年03月11日(月)

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JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸

鉄道 03/11 12:44

2019年03月08日(金)

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鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足

鉄道 03/08 06:00

2019年03月06日(水)

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JR西日本「瑞風を見守る会」匠たちが「瑞風」をブラッシュアップ

鉄道 03/06 06:00

2019年03月05日(火)

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JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開

鉄道 03/05 11:47

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

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リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも

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静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験

鉄道 05/19 07:00

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ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる

鉄道 04/29 17:02

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JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画

鉄道 04/27 07:00

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JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も

鉄道 04/22 19:10

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鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響

鉄道 04/21 07:00

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JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討

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JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

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